चमत्कार! बिहार की रंजू देवी ने एक साथ जन्मे 4 बच्चे, एक बेटा और 3 बेटियां; शादी 5 साल बाद पहला प्रसव

बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म देकर सभी को हैरान कर दिया. बड़ी बात यह है कि जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ हैं.

यह अजीबोगरीब खबर मोतिहारी के वात्सल्य नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर से है, जहां विसुनपुर ढेकहा निवासी रंजू देवी पति पप्पू कुमार चौधरी के घर आज सुबह खुशियों की चौगुनी गूंज सुनाई दी, जब उन्होंने एक साथ चार बच्चों (एक बेटा और तीन बेटियों) को जन्म दिया.

यह प्रसव मोतिहारी के हॉस्पिटल रोड स्थित वात्सल्य नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर में हुआ, जहां डॉ. स्वास्तिक सिन्हा और डॉ. अनन्या सिन्हा की विशेषज्ञ टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया. डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ हैं.

वहीं परिजनों के अनुसार, रंजू देवी की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी और यह उनका पहला प्रसव है. चार बच्चों का एक साथ जन्म परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.

वात्सल्य नर्सिंग होम की डॉक्टर अनन्या सिन्हा का कहना है कि यह मामला बेहद दुर्लभ है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक साथ चार बच्चों का जन्म बहुत कम देखने को मिलता है.

Advertisement

फिलहाल सभी बच्चों को डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है और उनकी सेहत सामान्य बताई जा रही है. इस अनोखी घटना की खबर फैलते ही गांव में खुशी का माहौल है. आसपास के लोग भी अस्पताल पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं.

रंजू देवी और उनके परिवार के लिए यह दिन यादगार बन गया है, जब एक साथ चार नई जिंदगियों ने उनके घर दस्तक दी.

---- समाप्त ----