मोकामा में थम नहीं रही हिंसा, अब RJD उम्मीदवार वीणा देवी के काफिले पर हमले का दावा, कल हुई थी दुलारचंद की हत्या

बिहार के मोकामा में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. मारे गए दुलारचंद यादव की डेड बॉडी को आज समर्थकों की बड़ी भीड़ के साथ बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लाया गया. भीड़ ने अस्पताल गेट पर नाराजगी जताई और अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए. समर्थक शव को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर अस्पताल पहुंचे.

अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. अस्पताल परिसर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

दुलारचंद यादव की डेड बॉडी अस्पताल पहुंची

बताया जा रहा है कि मृतक के समर्थक घटनास्थल से ही बड़ी संख्या में साथ आए थे. अस्पताल गेट पर कुछ देर तक शव को लेकर प्रदर्शन किया गया. बाद में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शव को अंदर ले जाया गया.

इसी बीच मोकामा में चुनावी माहौल भी गर्म है. यहां पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सूरजभान सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी पर विरोधियों ने हमला कर तोड़फोड़ की है. हालांकि मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Advertisement

दो गुटों के संघर्ष में गई थी दुलारचंद की जान

जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी मौके से प्रतिक्रिया दी और घटना पर नाराजगी जताई. बता दें, गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों में भिड़ंत हुईं. जिसमें दुलारचंद यादव की जान चली गई थी. दुलारचंद यादव अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे. वहीं, अनंत सिंह का कहना है कि इस हत्या के पीछे सूरजभान सिंह की साजिश है.

---- समाप्त ----