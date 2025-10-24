अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, एक बोगी जली

अमृतसर से बिहार के सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई. आग सोनवर्षा कचहरी स्टेशन के पास भड़क उठी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. रेल प्रशासन और स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत ही स्थिति पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.

सूचना मिलते ही फायर सुरक्षा और रेलवे स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई की और आग को जल्द ही नियंत्रित कर लिया. वहीं, एक बोगी जलकर खाक हो गया. इस दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. जनसेवा एक्सप्रेस तय समय पर सहरसा स्टेशन पहुंच गई.

रेल प्रशासन ने बताया कि आग लगने का कारण प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी हो सकता है. हालांकि इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षा निर्देश दिए और बोगी का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी.

