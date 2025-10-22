scorecardresearch
 

ट्रेन में बच्ची को छेड़ रहा था हैवान, VIDEO वायरल, गिरफ्तारी की मांग पर क्या बोले गोपालगंज के SP

भारतीय रेलवे की ट्रेन में एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्ची के बगल में बैठकर उसे छूता दिखा, जिसे एक सजग यात्री ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. आरोपी पकड़े जाने के डर से भागने लगा, पर यात्रियों ने उसे दबोच लिया. गोपालगंज एसपी ने आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू करने की पुष्टि की है. यह घटना ट्रेनों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करती है.

ट्रेन में सीट खाली होने के बावजूद शख्स बच्ची के पास आकर बैठ गया. (Photo: Screengrab)
ट्रेन में सीट खाली होने के बावजूद शख्स बच्ची के पास आकर बैठ गया. (Photo: Screengrab)

भारतीय रेलवे की भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रेन में एक मासूम बच्ची के पास बैठा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी हरकतें इंसानियत को शर्मिंदा कर देती हैं. 

बच्ची डर के मारे अपनी मां की गोद में सिमट जाती है
वह व्यक्ति चालाकी से अपना हाथ मोड़कर बच्ची के शरीर को छूता है. मासूम डर के मारे अपनी मां से सट जाती है, लेकिन आरोपी को न तो शर्म आती है और न ही भय का कोई एहसास. इस बीच, पास बैठे एक सजग यात्री ने पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले का निवासी बताया जाता है.

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हर कोई आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है. कई लोगों ने टिप्पणी की कि “अब ट्रेन में बच्चों को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं रह गया.” इस घटना ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

खाली सीट पर न बैठकर, बच्ची के पास आकर बैठा
'deshtalk28' और 'टीम साथ ऑफिशियल' जैसे एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट्स द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में एक ट्रेन के जनरल कोच का दृश्य है. एक 9-10 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के पास बैठी है. अचानक, 50 वर्ष के आस-पास का एक व्यक्ति उसके बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाता है. थोड़ी देर बाद, उसकी नीयत सामने आ जाती है. वह बड़ी चालाकी से अपने हाथ को मोड़कर बच्ची के बदन को छूने लगता है.

बच्ची डर के मारे अपनी मां की गोद में सिमट जाती है, लेकिन वह शख्स बेपरवाह होकर अपनी हरकत जारी रखता है. उसकी इस घिनौनी हरकत को पास खड़े एक सतर्क यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया.

गोपालगंज पुलिस

सीट से उठकर भागने की कोशिश
जैसे ही उस शख्स ने देखा कि उसकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, वह घबरा गया और तुरंत सीट से उठकर भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन तब तक उसका घिनौना "कारनामा" रिकॉर्ड हो चुका था. अन्य यात्रियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया. यह घटना कथित तौर पर दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में हुई बताई जा रही है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

बढ़ते अपराधों पर लोगों में गुस्सा
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है. यूज़र्स ऐसे अपराधियों के लिए कठोरतम सज़ा की मांग कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "ऐसे वहशी दरिंदों को तुरंत फांसी दो ताकि कोई बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी न देखे." यह घटना भारतीय रेलवे में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की गंभीर समस्या को दर्शाती है.

गोपालगंज

क्या बोले गोपालगंज के एसपी?
इस मालमे में गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने फोन पर बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद साइबर टीम को जांच का निर्देश दिया गया है, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है.

