'कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा', मैथिली ठाकुर का तेजस्वी यादव को लेकर बयान

बिहार विधानसभा में पहली बार वाद विवाद को सामने से देखने के बाद युवा विधायक मैथिली ठाकुर का बयान काफी चर्चा में है. मैथिली ने अपने अनुभव को खुलकर साझा किया और कहा कि यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने इतने ध्यान से सदन में हर बात को सुना. उन्होंने बताया कि हर शब्द सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है.

मैथिली ठाकुर ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आज सदन में होना चाहिए था. उनकी गैरमौजूदगी से ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई मजबूत बात नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग चाह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से कोई ठोस मुद्दा आए, जिससे मुकाबला देखने को मिले और हमारी पार्टी के लोग उसका जवाब दें. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

युवा विधायक मैथिली ठाकुर का बयान चर्चा में

मैथिली ने कहा कि जब वह वाद विवाद देख रही थीं तो उन्हें लगा कि यह माहौल बहुत सीख देने वाला है. जो चीजें वह अब तक टीवी पर देखती थीं, आज उन्हें करीब से देखकर एहसास हुआ कि सदन में बोलने के लिए कितनी तैयारी, आत्मविश्वास और ठोस बातों की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि वह इस अनुभव को अपने लिए एक चुनौती की तरह ले रही हैं.

अपने क्षेत्र अलीनगर को लेकर भी मैथिली ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि लोगों ने उनसे कहा था कि अगर वह विधायक बन गईं तो अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देंगी. इस पर मैथिली बोलीं कि वह नाम बदलने की राजनीति में नहीं हैं. बल्कि वह चाहती हैं कि अलीनगर को आदर्श क्षेत्र बनाया जाए. उन्होंने कहा कि वह वादा करती हैं कि अपने क्षेत्र को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगी कि उसका नाम खुद से ही उदाहरण के रूप में लिया जाए.

अलीनगर को आदर्श क्षेत्र बनाना है लक्ष्य

साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी विधायक काम कर रहे हैं, उन सबके बीच वह एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं. वह चाहती हैं कि लोग कहें कि मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में कुछ हटकर किया. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सबसे युवा विधायक कहा जा रहा है तो उनका लक्ष्य है कि वह अपने काम से यह साबित करें कि उम्र नहीं, सोच और मेहनत मायने रखती है. मैथिली ने कहा कि वह नए प्रयोग करना चाहती हैं, नए तरीके से काम करना चाहती हैं ताकि लोगों को फायदा मिले.

सदन के माहौल पर बात करते हुए मैथिली ने कहा कि वहां उपस्थित होकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्हें महसूस हुआ कि यहां बैठकर ही असली सीख मिलती है. उन्होंने कहा कि वह हर बात ध्यान से सुन रही थीं और सोच रही थीं कि जब उनका समय आएगा तो वह कैसे और क्या बोलेंगी. वह अभी से अपनी तैयारी में लग चुकी हैं.

सरकार का हर कदम गरीबों को फायदा पहुंचाने पर

मैथिली ठाकुर ने यह भी बताया कि राजद के नेताओं ने जब सरकार पर आरोप लगाए कि यह सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, तो उनके आरोपों का बहुत शांत तरीके से जवाब दिया गया. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक-एक बात का विस्तार से जवाब दिया और साफ किया कि सरकार का हर कदम गरीबों को फायदा देने के लिए उठाया गया है. मैथिली ने कहा कि यह बात भी समझ में आई कि जो गलत काम कर रहे हैं, वही लोग सुशासन से डरते हैं.

उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का जवाब सुनकर लगा कि सरकार अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और जनता के हित में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जब आरोप लगे कि सरकार गरीबों को हटाकर काम कर रही है, तो यह स्पष्ट बताया गया कि गरीबों को जगह देने और उन्हें सुरक्षा देने के बाद ही विकास कार्य किए जा रहे हैं.

हर दिन कुछ नया सीखना चाहती हैं मैथली

मैथिली ने कहा कि विधानसभा का यह सत्र उनके लिए महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद उन्हें समझ आया कि सदन में काम कैसे होता है और विपक्ष तथा सरकार के बीच किस तरह तर्क-वितर्क होता है. उन्होंने इस अनुभव को अपनी राजनीतिक यात्रा का अहम हिस्सा बताया.

उन्होंने कहा कि वह अभी सीखने के दौर में हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहती हैं. उन्हें विश्वास है कि जब वह सदन में बोलेंगी, तो अपनी बात मजबूती और साफ शब्दों में रखेंगी. मैथिली ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से किए वादे को कभी नहीं भूलेंगी और काम करके दिखाएंगी कि एक युवा विधायक भी बदलाव ला सकता है.

मैथली वाद विवाद में भाग लेने के लिए तैयारी में जुटीं

अंत में मैथिली ठाकुर ने कहा कि अलीनगर उनके लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि जिम्मेदारी है. वह चाहती हैं कि यहां के लोग महसूस करें कि उन्होंने सही प्रतिनिधि चुना है. वह लगातार मैदान में रहकर लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान की दिशा में काम करने की योजना बना रही हैं.

मैथिली के इस पूरे बयान ने साफ कर दिया है कि वह खुद को राजनीति की नई और गंभीर आवाज के रूप में देख रही हैं. उनका कहना है कि वह वाद विवाद में भाग लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं और समय आने पर अपनी बात मजबूती से रखेंगी.

रिपोर्टर- शुभम निराला