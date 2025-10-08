'मैथिली ठाकुर अच्छी गायिका, लेकिन...', सिंगर के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, टिकट नहीं देने की मांग

मिथिला की लोक गायिका मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री के बाद दरभंगा बीजेपी में हलचल मच गई है. खबर है कि पार्टी उन्हें दरभंगा के अलीनगर या मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है. हालांकि पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने मीडिया के सामने बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है.

इस बीच दरभंगा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने खुलकर पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए हैं. महिलाओं का कहना है कि मैथिली ठाकुर का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं है. एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि मैथिली ठाकुर अभी युवा हैं और उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा.

मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री से हलचल

महिला कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग वर्षों से पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन में लाठियां खाईं और पार्टी के लिए खून बहाया, उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए. उनका कहना है कि अगर टिकट मैथिली ठाकुर को दिया गया तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा.

दरभंगा की महिलाओं ने उठाए सवाल

कुछ महिलाओं ने कहा कि वे मैथिली ठाकुर के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए मजबूरी में काम करेंगी. उनका कहना है कि बाहर से किसी को लाकर उम्मीदवार बनाना स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है.

