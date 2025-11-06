scorecardresearch
 

Feedback

'तुम्हारे जैसे गुंडे को...', जब कैमरे के सामने भिड़ गए MLC अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, Video

बिहार के लखीसराय में मतदान के बीच बड़ा हंगामा हुआ. उपमुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर आरजेडी समर्थकों ने पथराव और गोबर फेंका. नदियावां में आरजेडी एमएलसी अजय सिंह से उनकी तीखी बहस भी हुई. विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले.

Advertisement
X
बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा और एमएलसी अजय सिंह के बीच हुई बहस (Photo: Screengrab)
बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा और एमएलसी अजय सिंह के बीच हुई बहस (Photo: Screengrab)

बिहार के लखीसराय में मतदान के दौरान उपमुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया. जानकारी के अनुसार, विजय सिन्हा को सूचना मिली थी कि नदियावां इलाके में उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है. वह स्थिति जानने मौके पर पहुंचे तो वहां आरजेडी समर्थक उग्र हो गए.

विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर और पत्थर फेंके गए. उस समय वह गाड़ी से उतरकर लोगों से बात कर रहे थे. सुरक्षा बलों ने तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठाया और काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की. इसी बीच आरजेडी एमएलसी अजय सिंह मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैमरे पर जमकर बहस हुई.

विजय सिन्हा और अजय सिंह के बीच जमकर हुई बहस

सम्बंधित ख़बरें

Where there are low margins, there is more opportunity for exploitation.
RJD का 'बिजली कटौती' की साज़िश का आरोप, BJP का पलटवार 
The allegations are completely baseless and misleading: Election Commission.
121 सीटों पर मतदान के बीच RJD-चुनाव आयोग में ठनी, तेजस्वी-सम्राट की साख दांव पर 
Accusations of theft in BPSC, yet nothing happened: A voters pain is revealed.
बिहार चुनाव: बक्सर सीट पर मतदान के द‍िन क्या है हाल, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट 
The allegations are completely baseless and misleading: Election Commission.
121 सीटों पर मतदान के बीच RJD-चुनाव आयोग में ठनी, तेजस्वी-सम्राट की साख दांव पर 
आंध्र प्रदेश में रहने वाले बिहारी मजदूरों का छलका दर्द
वोट से ज़्यादा रोज़ी रोटी की लड़ाई अहम! बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आंध्र में रहने वाले प्रवासी? 

एमएलसी अजय सिंह पर लगया शराब पीने का आरोप

विजय कुमार सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया, जबकि अजय सिंह ने आरोपों से इनकार किया. मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में किया और मतदान प्रक्रिया को दोबारा सामान्य कराया. इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.  विजय सिन्हा का आरोप है कि राजद के गुंडे लोगों को डराकर वोट डालने से रोक रहे हैं. उनके काफिले पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ नंबर 404 और 405 पर अतिपिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को धमकाकर भगा दिया गया है.

Advertisement

विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक पर निशाना साधा

इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पर निशाना साधा. बता दें, डिप्टी सीएम मतदान का निरीक्षण करने निकले थे, तभी आक्रोशित लोगों ने उनके काफिले पर गोबर और पत्थर फेंके. इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement