तेजप्रताप ने बता दिया जयचंद कौन? आकाश यादव पर भड़के- 'हमारी राजनीति खत्म करने की साजिश'

आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को 'जयचंद' कहा है. वो आरजेडी से निकाले जाने के बाद से लगातार आरोप लगा रहे थे कि पार्टी के भीतर कुछ जयचंद हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है. अब तेज प्रताप ने बता दिया है कि वो 'जयचंद' कौन हैं.

आकाश यादव पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'इनका काम ही सिर्फ फोटो वायरल करना रह गया है. हमें आगे बढ़ता देख ये मेरे पर काटने की कोशिश करते हैं.' बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है. उनकी पार्टी का नाम है- जनशक्ति जनता दल.

'हमारा नाम तेज प्रताप यादव है'

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'आकाश यादव और कुछ जयचंदों की ओर से हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है. लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है. तुम जैसे टुटपुंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे.'

उन्होंने कहा, 'कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी भी साजिश करले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा. हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफार्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे. अब जिसको फ़ड़ियाना है वो मैदान में आकर हमसे मुकाबला करे. #जयचंद #बिहारचुनाव.'

'वोटर अधिकार यात्रा' पर भी निशाना साधा

इससे पहले तेज प्रताप ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भी निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है. मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस-पास के जयचंदों से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा.'

