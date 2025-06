शादी के रिसेप्शन में पत्नी ने क्यों किया था लंबा घूंघट? वायरल फोटो पर खान सर ने दिया जवाब

खान सर ने शादी के बाद पहला इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई दिलचस्प बातें साझा कीं. उन्होंने अपनी शादी की फोटो दिखाते हुए कहा कि जो फोटो वायरल हो रही है उसमें दिख रही महिला उनकी पत्नी नहीं हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते वह 50 हजार छात्रों को पार्टी देंगे और नीट परीक्षा में उनके छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

X

Khan Sir and his wife AS Khan’s wedding reception was held in Patna on June 2 (Photo: X)