देसी कट्टा लेकर दो युवक बना रहे थे रील, मौके पर पहुंची पुलिस ने दबोचा... 8 जिंदा कारतूस भी मिले

रील बनाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में युवा आए दिन खतरनाक हरकतें करते नजर आते हैं. कहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो कहीं कानून तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते. बिहार के कैमूर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने रील बनाने के लिए अवैध हथियार का इस्तेमाल किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

मामला कुदरा थाना क्षेत्र के भभुआ रोड का है. यहां दो युवक देसी कट्टा लहराते हुए रील बना रहे थे. स्थानीय लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान सोनहन थाना क्षेत्र के एकौनी गांव निवासी रितेश कुमार और अशफाक अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इनके पास कट्टा कहां से आया.

भभुआ डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कुदरा थाना अंतर्गत सूचना मिली थी कि कुदरा भभुआ रोड पर हाथ में कट्टा लहराते हुए रील बनाई जा रही है. इसकी जांच के लिए थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान दो आरोपियों के पास से देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद हुए. कट्टा कहां से लाया गया, दोनों आरोपियों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.

