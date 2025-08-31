scorecardresearch
 

जबलपुर बैंक डकैती का पर्दाफाश, बिहार-एमपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गया से दो लुटेरे गिरफ्तार

बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गया जिले से जबलपुर बैंक डकैती के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद हुआ है. दोनों ने 14.87 किलो सोना और 5 लाख रुपये लूटे थे. आरोपी कई अन्य मामलों में भी वांछित थे. जबलपुर पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करेगी.

(Photo: Representational )
बिहार पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गया जिले से दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी हाल ही में जबलपुर में हुई सनसनीखेज बैंक डकैती के मामले में की गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन किलो से अधिक सोने के गहने भी बरामद किए हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जबलपुर में कुछ दिन पहले एक बैंक से 14.87 किलो सोने के गहने और पांच लाख रुपये नकद लूट लिए गए थे. इस वारदात के बाद मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ ने मिलकर कार्रवाई की. गुप्त सूचना के आधार पर गया जिले के एक इलाके में छापेमारी की गई और दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और ये कई अन्य मामलों में भी वांछित थे. शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिहार भाग आए थे और यहां अपने नेटवर्क के जरिए गहनों की बिक्री की कोशिश कर रहे थे.

गिरफ्तार लुटेरों को अब आगे की जांच के लिए जबलपुर पुलिस के हवाले किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ में और कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जो गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने में मददगार साबित होंगे. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यह मामला मध्य प्रदेश में बड़ी चुनौती बन चुका था.

