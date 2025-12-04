बिहार के गया में गरजा प्रशासन का बुलडोजर... सड़कों से अतिक्रमण हटाकर दिखाया सख्त कदम

बिहार के गया जिले में गुरुवार को प्रशासन ने शहर की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की. डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने KP रोड पर कार्रवाई के बाद पीरमंसूर रोड, कोयरी बारी, दिग्घी तालाब रोड सहित कई मुख्य मार्गों पर बुलडोजर चलाया.

दुकानों के बाहर किए गए अवैध निर्माण, सड़क पर बने ढांचे और फुटपाथों पर कब्जा जमाए दुकानों को तोड़ते हुए हटाया गया.

मुख्य सड़कों पर चला बुलडोजर, मॉल के अवैध ढांचे भी ध्वस्त

कार्रवाई के दौरान कई मॉल्स के बाहर बनाई गई अवैध सीढ़ियों और सड़क पर लगाए गए अस्थायी दुकानों को भी हटाया गया. इससे शहर में हड़कंप मच गया. प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं ने सड़क किनारे अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे लोगों को चलने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है.

अतिक्रमण हटाने के बाद कई सड़कें पहले से ज्यादा चौड़ी दिखाई देने लगी हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है.

जुर्माना भी लगा, नगर निगम ने कहा- अभियान जारी रहेगा

अभियान के दौरान नगर निगम के नगर प्रबंधक नजमुल जफर भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि जहां जरूरत महसूस हुई, वहां दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रोजाना अभियान चलाया जाएगा.

प्रशासन का कहना है कि जब तक सड़कों से अवैध कब्जा पूरी तरह नहीं हटेगा, तब तक यह कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी.

