गरीबनाथ मंदिर में धर्म की मर्यादा टूटी! पुजारियों में जमकर मारपीट, CCTV में कैद हुआ बवाल

उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में शनिवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब पुजारियों के बीच विवाद मारपीट तक जा पहुंचा. मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई और श्रद्धालु दहशत में आ गए. पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक और पुजारी पंडित अभिषेक पाठक के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. वहां मौजूद श्रद्धालुओं और अन्य पुजारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया.

प्रधान पुजारी ने जताया दुख, इस्तीफे की बात कही

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि मंदिर में हुई यह घटना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा, मंदिर की मर्यादा को ठेस पहुंची है, मैं इस घटना से बहुत आहत हूं और अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहा हूं.

अभिषेक पाठक ने लगाए आरोप

वहीं पुजारी अभिषेक पाठक ने आरोप लगाया कि कुछ पुजारी मंदिर में मनमानी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रधान पुजारी से की थी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें धक्का दिया गया और मारपीट की गई. अभिषेक ने कहा कि इस घटना में संतोष पाठक भी शामिल थे.

संतोष पाठक का पलटवार

इस मामले में संतोष पाठक ने भी जवाब देते हुए कहा कि अभिषेक पाठक लगातार मंदिर में मनमानी करते हैं. जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने ही विवाद खड़ा कर दिया. संतोष पाठक ने नगर थाना में FIR दर्ज कराई है और पूरे मामले की जानकारी गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष डीएम सुब्रत कुमार सेन को दी है.

CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की तैयारी

इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. श्रद्धालु भी इस पूरे मामले से हैरान हैं. अब CCTV फुटेज सामने आने के बाद मंदिर समिति बैठक कर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी है.

