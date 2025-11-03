scorecardresearch
 

Feedback

'अब बिहार में भी चलेगा बुलडोजर', योगी की सभा में बुलडोजर पहुंचने पर बोली मुजफ्फरपुर की जनता

बिहार के मुजफ्फरपुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा से पहले ही बुलडोजर पहुंच गया. सभा स्थल पर बुलडोजर को देखने और उसके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ जुटी रही. लोगों में चर्चा रही कि अब बिहार में भी चलेगा बुलडोजर. समर्थक इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त शासन का प्रतीक मान रहे हैं.

Advertisement
X
चुनावी सभा से पहले ही बुलडोजर पहुंच गया.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
चुनावी सभा से पहले ही बुलडोजर पहुंच गया.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा से पहले ही ‘बुलडोजर’ पहुंच गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुजफ्फरपुर क्लब में लगे बुलडोजर के पास लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आए.

दरअसल, सभा स्थल पर मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा जोरों पर रही कि 'अब बिहार में भी चलेगा बुलडोजर' लोग इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बता रहे हैं. योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि बुलडोजर ‘बेहतर शासन’ और ‘कड़े प्रशासन’ की पहचान बन चुका है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: मुजफ्फरपुर में कारीगरों का छलका दर्द, शहद किसानों ने मांगी MSP

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi
PM Modi ने गमछा लहराकर क्या संदेश दिया? 
Narendra Modi, Rahul Gandhi
PM मोदी पर बयान से छठ तक... राहुल गांधी की बिहार में ‘बयानबाजी’ बनी मुसीबत, मुकदमा दर्ज 
Why is there an annual loss of 20,000 crores due to the false prohibition of alcohol?
बिहार चुनाव: टूटे पुलों पर तकरार और नौकरी के वादों पर जनता ने नेताओं को घेरा 
राजतिलक: बिहार के चुनावी घमासान में मुज़फ्फरपुर की जनता का मिजाज क्या?  
Mauryas clear response: Nitish will remain the Chief Minister even after November 14.
बिहार चुनाव: NDA और महागठबंधन में से किसके वादों पर भरोसा? मुजफ्फरपुर की जनता ने बताया 

योगी करेंगे जनसभा को संबोधित

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. बुलडोजर की मौजूदगी ने कार्यक्रम से पहले ही माहौल को राजनीतिक रंग दे दिया है और लोगों में सभा को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है.

मुजफ्फरपुर

यूपी के CM दरभंगा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित

बता दें कि आज यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा के पिंडारुच गांव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. सीएम योगी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को राम द्रोही बताया और कहा कि जो मां जानकी का विरोधी है, वह हमारा भी विरोधी है. उन्होंने राम मंदिर निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि जब रामलला विराजमान होंगे, तब मिथिला में मां जानकी भी विराजमान होंगी.

Advertisement

'पप्पू, टप्पू, अप्पू... INDI गठबंधन तीन बंदरों की जोड़ी'

उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला. सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले हिंदू द्रोही हैं, रामद्रोही हैं. उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा. आज इंडी गठबंधन के तीन बंदर आ गए- पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर. यह गठबंधन तीन बंदर की जोड़ी है. सीएम योगी ने कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता. टप्पू सच देख नहीं सकता. अप्पू सच सुन नहीं सकता. ये इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement