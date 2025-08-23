दरभंगा में कमला नदी में डूबे चार बच्चे, गांव में पसरा मातम, एक की लोगों ने बचाई जान

बिहार के दरभंगा जिले के बसौली गांव में शनिवार को उस वक्त मातम पसर गया जब कमला नदी में स्नान करने गए पांच बच्चों में से चार की डूबने से मौत हो गई. हादसा बेलाही घाट पर हुआ, जहां नाबालिग बच्चे नहाने पहुंचे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्नान के दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई. उसे बचाने की कोशिश में अन्य साथी बच्चे भी एक-एक कर नदी में डूबने लगे. इसी बीच गांव का एक नाबालिग रोहित ताती शोर सुनकर नदी में कूद पड़ा और किसी तरह एक बच्ची को किनारे तक खींच लाया, लेकिन बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश करते हुए वह भी तेज धारा में फंस गया और डूब गया.

नहाने के दौरान डूबे चार बच्चे

इस दर्दनाक हादसे में कुल चार बच्चों की मौत हुई, जिनकी पहचान रोहित कुमार, अंशु कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और शीतल कुमारी के रूप में की गई है. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और पीड़ित परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है.

ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन और बचाव टीम मौके पर देर से पहुंची, जिसके चलते स्थानीय गोताखोरों को बुलाना पड़ा. घंटों की मशक्कत के बाद सभी शवों को नदी से बाहर निकाला जा सका. शवों के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया.

स्थानीय मुखिया रंजीत कुमार झा ने घटना पर गहरा शोक जताया और कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. उन्होंने मांग की कि अनुमंडल स्तर पर एनडीआरएफ की टीम तैनात होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं में तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जा सके.

वहीं पंचायत समिति सदस्य श्रवण कुमार ने भी बताया कि पांच बच्चे स्नान करने पहुंचे थे, जिसमें चार की डूबकर मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की औपचारिकता पूरी की जा रही है.



