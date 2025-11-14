'चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था...', बिहार में करारी शिकस्त पर बोले राहुल गांधी

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चुनाव में बंपर वोटिंग करने वाले मतदाताओं का आभार जताया लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चुनाव शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था. विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को और तेज करेगा.

उन्होंने कहा कि मैं उन लाखों वोटर्स का दिल का आभार जताता हूं, जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास जताया. बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हैं. हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते, जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं था.

उन्होंने बिहार चुनाव के फैसले को झटका बताते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इन नतीजों की गहनता से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभाव बनाएगा. यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए, ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं.

उन्होंने कहा कि हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे. बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं. कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं. आप हमारी आन-बान-शान है. आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है. हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जारी रखेंगे. यह लड़ाई लंबी है- और हम इसे पूरी निष्ठा, साहस और सत्य के साथ लड़ेंगे.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था. महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और आईआईपी शामिल हैं.

