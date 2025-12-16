scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नीतीश कुमार ने मुस्लिम बेटियों के लिए जो किया है, किसी...', हिजाब विवाद पर जेडीयू ने किया बचाव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला का नकाब हटाते वीडियो पर मचे घमासान के बीच जेडीयू अब बचाव के मोड में आ गई है. जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा (Photo: Screengrab)
नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा (Photo: Screengrab)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला चिकित्सक का हिजाब उठाने का प्रकरण विवाद की शक्ल लेता जा रहा है. हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) बचाव के मोड में है. वहीं, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ ही अन्य विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया है.

जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने सीएम का बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. अंजुम आरा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के लिए जो काम किए हैं, वह किसी से छिपे नहीं हैं. उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं के सपनों को पूरा किया है.

उन्होंने विरोधी दलों और नेताओं को आड़ेहाथों लेते हुए कहा कि आज सवाल कौन लोग कर रहे हैं? आरजेडी वाले, जिन्होंने पूरे बिहार में बेटियों का अपमान किया है. आरजेडी ने सीएम के हिजाब हटाने का वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए नीतीश कुमार के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Dangal star Zaira Wasim demands apology from Nitish Kumar over hijab incident
'माफी मांगे नीतीश कुमार', बोलीं जायरा वसीम, महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बवाल 
Nitish Hijab Removed
कार्यक्रम में CM नीतीश ने खींचा महिला का हिजाब; Video 
Nitish Kumar pulls the hijab of a Muslim woman in Bihar
नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने का आरोप, Video 
cm nitish kumar and nitin navin meeting on sardar patel death anniversary
CM नीतीश कुमार से मिले नितिन नबीन 
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई. (File Photo: ITG)
CM नीतीश ने खुद के पास रखा सिविल एविएशन, इन मंत्रियों के बीच नए विभागों का बंटवारा 

यह भी पढ़ें: 'माफी मांगे नीतीश कुमार', महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बवाल, जायरा वसीम बोलीं- ये अपमान है

Advertisement

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अब वह बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी हिजाब प्रकरण को गंभीर बताते हुए इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया.

यह भी पढ़ें: सीएम नीतीश पर कार्यक्रम में महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD-कांग्रेस ने घेरा

महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी

हिजाब प्रकरण को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया आई है. महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को जानती हूं, उनका सम्मान करती रही हूं. उन्हें एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब उतारते देख स्तब्ध रह गई. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि इसे उम्र का असर कहा जाए या फिर मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के जनरलाइजेशन का नतीजा? महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नीतीश साहब, अब शायद आपके लिए पद से हटने का समय आ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement