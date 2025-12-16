scorecardresearch
 
'माफी मांगे नीतीश कुमार', महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बवाल, जायरा वसीम बोलीं- ये अपमान है

जायरा वसीम ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने इसे महिला की गरिमा का अपमान बताते हुए बिना शर्त माफी की मांग की है.

जायरा वसीम ने की माफी की मांग (Photo: ITG/Screengrab)
दंगल फिल्म फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर जायरा ने उनसे माफी की मांग की है. नीतीश कुमार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की. जायरा ने कहा कि वो इस घटना से बहुत गुस्से में हैं.

जायरा हुईं नाराज

जायरा पोस्ट में इस इंसीडेंट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि किसी महिला की गरिमा और इज्जत कोई खिलौना नहीं है, जिससे सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार किया जाए.

जायरा वसीम ने X पर लिखा, “किसी महिला की गरिमा और शालीनता कोई चीज नहीं है जिससे खेला जाए, खासकर सार्वजनिक मंच पर. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, किसी दूसरी महिला का नकाब इतनी आसानी से खींचते देखना, और वो भी मुस्कुराते हुए, बहुत गुस्सा दिलाने वाला था.” उन्होंने आगे लिखा, “सत्ता किसी की सीमाएं तोड़ने की इजाजत नहीं देती. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.”

जायरा वसीम के X पोस्ट का स्क्रीनग्रैब

क्या है मामला?

ये मामला पटना का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था. जब नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर, जो हिजाब पहने हुए थीं, मंच पर आईं, तो कथित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैरानी जताते हुए कहा, “ये क्या है?” इसके बाद उन्होंने मंच से झुककर उनका हिजाब नीचे खींच दिया. ये घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

बताया जाता है कि घटना के बाद नुसरत परवीन काफी घबरा गईं और मौके पर मौजूद एक अधिकारी उन्हें तुरंत वहां से ले गया. वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश करते हुए भी देखा गया.

नीतीश कुमार की वायरल तस्वीर

शोबिज से दूर जायरा

बात करें जायरा की तो, वो साल 2019 में फिल्म ‘द स्काई इज़ पिंक’ में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने ये कहते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी कि ये पेशा उनके धार्मिक विश्वास से मेल नहीं खाता. जायरा ने आमिर खान की दंगल फिल्म से इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. उन्हें आज भी दंगल गर्ल के नाम से जाना जाता है. अक्टूबर 2025 में उन्होंने हाल ही में एक प्राइवेट सेरेमनी ने निकाह पढ़ा.  

