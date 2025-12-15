scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में महिला का हिजाब खींचने का आरोप, नीतीश कुमार पर RJD और कांग्रेस का हमला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने का आरोप लगाया गया है. आरजेडी और कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा (Photo: Screengrab)
नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा (Photo: Screengrab)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला चिकित्सक के चेहरे से कपड़ा हटाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने उन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला चिकित्सक नुसरत प्रवीण को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब हटाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो आज आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बताया जा रहा है. आरजेडी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

CM नीतीश कुमार विवादों में घिरे

सम्बंधित ख़बरें

cm nitish kumar and nitin navin meeting on sardar patel death anniversary
CM नीतीश कुमार से मिले नितिन नबीन 
why nitish kumar kept the home department with himself
नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा बिहार का गृह विभाग? 
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई. (File Photo: ITG)
नीतीश कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड... वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया विशेष सम्मान 
मुकेश सहनी ने लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया. (File Photo: ITG)
'नीतीश से गृह मंत्रालय छीना गया, BJP CM की कुर्सी भी लेगी', मुकेश सहनी का दावा 
nitish kumar nishant kumar
करो या मरो... नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर धर्म-संकट 

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अब वे बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं. आरजेडी का आरोप है कि इस तरह का व्यवहार एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता.

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी इस मामले को गंभीर मानती है. आरजेडी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यह आचरण महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.

Advertisement

कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एक महिला डॉक्टर जब नियुक्ति पत्र लेने आई तो मुख्यमंत्री ने उनका हिजाब खींच लिया. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब राज्य का मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार करेगा तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या संदेश जाएगा. पार्टी ने इस घटना के लिए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी की है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर गरमाहट बढ़ गई है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement