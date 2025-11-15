नीतीश ने चिराग को गले लगाकर दी जीत की बधाई, सरकार गठन से पहले बड़ी राजनीतिक मुलाकात

बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों में लैंड स्लाइड विक्ट्री (जीत) के बाद अब नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इसी क्रम में शनिवार को लोकजन शक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. वहां नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया और जीत की खुशी में उन्हें गले लगा लिया. चुनाव परिणामों की खुशी नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ-साफ दिखाई दे रही थी.

जीत से गदगद दिखे नीतीश-चिराग

इस चुनाव में जेडीयू को जहां 85 सीटों पर जीत मिली है वहीं चिराग की पार्टी ने 19 सीट पर विजयी हुई है. वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 89 सीटों पर जीत हासिल की है. चिराग पासवान ने सीएम से मिलने की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें NDA के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

जनता ने सही समय पर सही फैसला लिया: चिराग

बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद चिराग पासवान ने आज तक से बात करते हुए शुक्रवार को कहा था कि बिहार के लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया. ये जीत सिर्फ किसी दल की नहीं, बल्कि बिहार की जनता और उनके विवेक की जीत है. उन्होंने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने जिस विश्वास के साथ चुनाव लड़ा, उसे जनता सराहा.

चिराग ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में विकास की गति तेज होगी और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहेगी. चिराग पासवान ने यह भरोसा भी दिलाया कि अब पार्टी केवल अवसर की राजनीति नहीं, बल्कि योग्यता और सेवा की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य विशेषकर राज्य के युवा, महिलाएं और पिछड़े वर्गों के लिए काम करने पर होगा.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी. मांझी की पार्टी ने भी 6 में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की है.

