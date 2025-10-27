छठ महापर्व की छटा में रंगे घाट, सीएम नीतीश और CM योगी आदित्यनाथ ने दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य

देशभर में छठ पर्व की धूम है. भोजपुरी समाज के लोग भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने में इस पर्व की आस्था से जुड़े हैं. यह पर्व आत्मशुद्धि, लोक-कल्याण और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है. छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं. सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्री मंत्री चिगार पासवान ने अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाया और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया.
इसके अलावा लखनऊ में मुख्यमंत्री ने अपने आवास 1 अणे मार्ग पर परिवार के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. उन्होंने राज्य के सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो देश को जोड़ने का काम करता है.
डूबते सूर्य को अर्घ्य, गूंजे छठ गीतों से घाट
आज 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में परिवार के सदस्यों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। pic.twitter.com/mh2pp03Toh— Nitish Kumar (@NitishKumar) October 27, 2025
वहीं, पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार और देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि छठ का यह पर्व हमारी संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है.
भोजपुरी समाज आज देश और दुनिया के हर कोने में छठ पर्व की आस्था से जुड़ा है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 27, 2025
यह पर्व आत्मशुद्धि और लोक-कल्याण का प्रतीक होने के साथ ही सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश भी देता है।
लोक आस्था और सूर्योपासना के पावन पर्व छठ के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम… pic.twitter.com/QRyp8Fr0Mo
छठ पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब
साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार छठ के साथ बिहार में लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है. उन्होंने कामना की कि छठी मइया की कृपा से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुए. छठ पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की गई है. लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है.