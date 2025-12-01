छपरा में एनकाउंटर, बदमाश को लगी गोली, पुलिस लाइन के पास हत्या को दिया था अंजाम

बिहार के छपरा में तड़के पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मामला मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के विशुनपुरा का है. रविवार को दिनदहाड़े पुलिस लाइन के पास हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार घायल अपराधी पर लूट और हत्या के छह से अधिक मामले दर्ज हैं. रविवार को हुए हत्याकांड के बाद से वह फरार था और इलाके में सक्रिय पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी. सोमवार की सुबह छापेमारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी. अधिकारियों ने बताया कि घायल आरोपी से पूछताछ के बाद उसके गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी नकेल कसी जाएगी.

