बिहार में स्कूल जा रही BPSC टीचर की गोली मारकर हत्या, UP की रहने वाली थीं शिवानी वर्मा

बिहार के अररिया जिले में BPSC टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. टीचर शिवानी वर्मा उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं और वह अररिया जिले के नरपतगंज स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं.

बताया जा रहा है कि तकरीबन डेढ़ साल से शिवानी वर्मा बिहार में शिक्षिका थीं. बुधवार सुबह जब वह फारबिसगंज से नरपतगंज स्कूल जा रही थीं तो रास्ते में बदमाशों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी.

पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल हत्या के पीछे के कारण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है.

