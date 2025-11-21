'पिता ने शादी कहीं और तय कर दी है...' सुनकर तो युवक ने लड़की को मार दी गोली, पकड़ा गया आरोपी

मुजफ्फरपुर में टीचर कोमल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दरअसल, शादी तय होने से नाराज गांव के युवक बिट्टू कुमार ने 18 नवंबर को कोचिंग से लौटते वक्त कोमल को गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुशहरी थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल के पास हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका कोमल से तीन वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. कुछ दिन पहले कोमल ने बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है. यह सुनकर आरोपी बौखला गया. बिट्टू ने कोमल पर दबाव बनाया कि कहीं साथ निकल चलते हैं, धमकी भी दी कि शादी न होने पर वह खुदकुशी कर लेगा. लेकिन कोमल ने इनकार कर दिया और परिवार के खिलाफ जाने से मना कर दिया.

कोमल के इनकार के बाद आरोपी ने कई दिनों तक नशा किया और हत्या की साजिश रची. घटना के दिन कोमल अपने चचेरे भाई के साथ कोचिंग से लौट रही थी. तभी आरोपी पहले से घात लगाकर गंगापुर पुल के पास खड़ा था. वह अचानक सामने आया और लगातार तीन गोलियां चलाईं. दो गोलियां कोमल की पीठ में और एक उसके दाहिने हाथ में लगी. कोमल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया. पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूतों की बरामदगी की जा रही है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

SSP सुशील कुमार ने कहा कि परिजनों ने नामजद एफआईआर की थी. एक आरोपी गांव की है, वो मृतका से पहले बातचीत करता था. उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है. एक अन्य के इनवॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, उस पर पुलिस इनवेस्टिगेशन कर रही है. उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक की जांच में सामने आया है कि लड़का लड़की को परेशान करता था, पहले बातचीत होती थी. कुछ विवाद था दोनों के बीच में. पहले पंचायत स्तर पर गांव वालों ने आरोपी के ऊपर फाइन लगाया था. पूरे मामले को लेकर पंचायत हुई थी. इसके बाद वह काफी दिनों तक गांव के बाहर भी रहा था. फिर वापस आ गया था. आरोपी की गिरफ्तारी गांव के पास से ही हुई थी.

