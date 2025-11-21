scorecardresearch
 

Feedback

'पिता ने शादी कहीं और तय कर दी है...' सुनकर तो युवक ने लड़की को मार दी गोली, पकड़ा गया आरोपी

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि शादी से इनकार किए जाने के बाद गांव के रहने वाले लड़के ने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक अन्य की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
टीचर की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational)
टीचर की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational)

मुजफ्फरपुर में टीचर कोमल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दरअसल, शादी तय होने से नाराज गांव के युवक बिट्टू कुमार ने 18 नवंबर को कोचिंग से लौटते वक्त कोमल को गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुशहरी थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल के पास हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका कोमल से तीन वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. कुछ दिन पहले कोमल ने बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है. यह सुनकर आरोपी बौखला गया. बिट्टू ने कोमल पर दबाव बनाया कि कहीं साथ निकल चलते हैं, धमकी भी दी कि शादी न होने पर वह खुदकुशी कर लेगा. लेकिन कोमल ने इनकार कर दिया और परिवार के खिलाफ जाने से मना कर दिया.

कोमल के इनकार के बाद आरोपी ने कई दिनों तक नशा किया और हत्या की साजिश रची. घटना के दिन कोमल अपने चचेरे भाई के साथ कोचिंग से लौट रही थी. तभी आरोपी पहले से घात लगाकर गंगापुर पुल के पास खड़ा था. वह अचानक सामने आया और लगातार तीन गोलियां चलाईं. दो गोलियां कोमल की पीठ में और एक उसके दाहिने हाथ में लगी. कोमल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

समझौते की कोशिशें नाकाम.(Photo: AI-generated)
पत्नी के रिश्ते से तंग पति ने दो गोलियों में खत्म कर दी कहानी, चाची-भतीजे के प्रेम प्रसंग का दुखद अंत 
Balaghat murder in a love affair.
प्रेम प्रसंग में खौफनाक हत्या, युवक ने बीच चौराहे पर युवती को गला रेतकर मार डाला 
एक लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या.(Photo: Sandeep Saini/ITG)
प्रेम प्रसंग में हत्या, अब हुआ एनकाउंटर... पुलिस मुठभेड़ में 7 आरोपी गिरफ्तार 
Kanpur Dehat police arrest the 'murderer' mother (Photo- ITG)
'मां ये रास्ता गलत है...', प्रेमी से मिलन में बेटा बना रोड़ा तो करवा दी हत्या, ऐसे खुला राज 
लव-अफेयर में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
MP: प्रेम प्रसंग में दोस्त बने कातिल, पहले गला घोंटा, फिर रेत में दफना दी लाश 
Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग में हत्या, अब हुआ एनकाउंटर... पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में जमकर चलीं गोलियां, 7 गिरफ्तार

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया. पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूतों की बरामदगी की जा रही है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

SSP सुशील कुमार ने कहा कि परिजनों ने नामजद एफआईआर की थी. एक आरोपी गांव की है, वो मृतका से पहले बातचीत करता था. उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है. एक अन्य के इनवॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, उस पर पुलिस इनवेस्टिगेशन कर रही है. उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक की जांच में सामने आया है कि लड़का लड़की को परेशान करता था, पहले बातचीत होती थी. कुछ विवाद था दोनों के बीच में. पहले पंचायत स्तर पर गांव वालों ने आरोपी के ऊपर फाइन लगाया था. पूरे मामले को लेकर पंचायत हुई थी. इसके बाद वह काफी दिनों तक गांव के बाहर भी रहा था. फिर वापस आ गया था. आरोपी की गिरफ्तारी गांव के पास से ही हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement