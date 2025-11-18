बिहार में स्पीकर पद पर सस्पेंस खत्म? इस सीनियर लीडर को मिल सकती है जिम्मेदारी, डिप्टी CM विजय सिन्हा का समर्थन

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पद को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मंत्री प्रेम कुमार को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है.

प्रेम कुमार सोमवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद अटकलों को और बल मिला. खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेम कुमार के नाम का समर्थन किया.

विजय सिन्हा ने कहा, "मैं भी स्पीकर रहा हूं. प्रेम कुमार सदन में बीजेपी के सबसे सीनियर हैं. उम्मीद है प्रेम कुमार जी सदन को अच्छे से चलाएंगे. पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी, उसका स्वागत है."

आजतक से खास बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा, "पार्टी जो तय करेगी, उस भूमिका में रहेंगे."

स्पीकर पद पर BJP की दावेदारी

सूत्रों के मुताबिक, BJP और JDU दोनों ही दलों की नजर स्पीकर पद पर थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहती है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी स्पीकर पद के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है.

चिराग, मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान सम्भाल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है. प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली से पटना आएंगे.

कैबिनेट पर दिल्ली में मंथन

इस बीच, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है. ललन सिंह और संजय झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की. यह मुलाकात मंत्रिमंडल के बंटवारे और विभागों को अंतिम रूप देने के संबंध में मानी जा रही है.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और 'हम' विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. इन मुलाकातों से साफ है कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल पर मुहर लग सकती है, लेकिन स्पीकर पद और विभागों के बंटवारे को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है.

