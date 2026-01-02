scorecardresearch
 
'पुलिस को चैलेंज किया तो खैर नहीं...', नए साल पर बिहार के DGP ने अपराधियों को दी सख्त चेतावनी

बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और जो लोग खुली चुनौती देंगे. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी, जैसा कि फुलवारी शरीफ की हालिया घटना में हुआ. उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराध के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है.

डीजीपी ने ड्रग्स और साइबर अपराध में युवाओं की बढ़ती संलिप्तता पर भी चिंता जताई. (File Photo: ITG)
'बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी. जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी'. यह बयान बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने दिया है. डीजीपी ने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है. इसी तरह की एक स्थिति आज फुलवारी शरीफ में भी देखने को मिली, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है.

उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराध के ग्राफ में लगातार कमी आ रही है. डीजीपी के अनुसार, पटना में विभिन्न श्रेणियों के अपराधों में लगभग 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं पूरे बिहार की बात करें तो राज्य स्तर पर भी अपराध के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है.

'नक्सली गतिविधियों में भी आई कमी'

डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में बढ़ते ड्रग्स कारोबार पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज के युवा ड्रग्स और साइबर अपराधों में तेजी से संलिप्त हो रहे हैं, जो समाज और पुलिस दोनों के लिए चिंता का विषय है. पुलिस लगातार ड्रग्स के अवैध कारोबार और साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसमें कई युवाओं की गिरफ्तारी भी की गई है.

डीजीपी ने नक्सली गतिविधियों में आई कमी की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि हाल ही में मुंगेर में उनकी मौजूदगी में तीन बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि बेगूसराय में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक नक्सली मारा गया.

इंडो-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के मामले में तीन गिरफ्तार

इसके अलावा, डीजीपी ने इंडो-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के मामले में तीन बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए इंडो-बांग्लादेश और इंडो-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है. इसी सतर्कता के कारण ये घुसपैठिए पकड़े गए हैं.

उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही हैं. पूछताछ के दौरान जो भी अहम जानकारियां सामने आएंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

