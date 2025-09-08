scorecardresearch
 

'जिया हो बिहार के लाल' गाने पर बुलेट चलाकर बिहार के खेल मंत्री ने बनाई Reel, फेसबुक पर वीडियो डालते ही घिर गए विवादों में

बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता बिना हेलमेट बुलेट चलाते हुए फेसबुक पर वीडियो डालने के बाद विवादों में घिर गए हैं. उनके साथ जुलूस में शामिल दर्जनों समर्थक भी बिना हेलमेट नजर आए. वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कानून तोड़ने के लिए मंत्री को ट्रोल किया. विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं कि जब मंत्री ही नियम तोड़ेंगे तो जनता को क्या संदेश जाएगा.

लोगों ने कानून तोड़ने के लिए मंत्री को ट्रोल किया. (Photo: Sourabh Kumar/ITG)
बिहार सरकार के खेल मंत्री और बछवारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह उनका फेसबुक पोस्ट बना है, जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट बुलेट चलाते हुए एक बाइक जुलूस का वीडियो साझा किया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

दरअसल, मंत्री सुरेंद्र मेहता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 6 सितंबर को 37 सेकंड का रील डाला. इसमें वह बुलेट पर सवार नजर आ रहे हैं, उनके पीछे एक समर्थक बैठा है जबकि दर्जनों बाइक सवार पीछे-पीछे चल रहे हैं. खास बात यह रही कि इस पूरे जुलूस में किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था. वीडियो में बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना "जिया जिया हो बिहार के लाल" बज रहा है. पोस्ट के साथ मंत्री ने लिखा, गांव से लेकर शहर तक बिहार अब बदलाव की रफ्तार पकड़ चुका है.

वीडियो में मंत्री ने बिहार सरकार का लोगो, भाजपा का चुनाव निशान और अपनी तस्वीर भी जोड़ी है. हालांकि, लोगों ने इस पोस्ट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर आम लोग ऐसा करते तो पुलिस तुरंत चालान काट देती, जबकि मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती. एक कमेंट में लिखा गया – 'सत्ता की हनक में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं मंत्री.'

देखें वीडियो...

गौरतलब है कि सुरेंद्र मेहता इससे पहले गर्मी के मौसम में कंबल बांटकर भी चर्चा में आए थे. अब बिना हेलमेट बाइक चलाने का यह वीडियो उन्हें एक बार फिर विवादों में ले आया है. सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार के मंत्री ही खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आएंगे, तो समाज को इससे कैसा संदेश जाएगा?

