बिहार: बेतिया में चलती स्कॉर्पियो बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे लोग, सड़क पर मचा हड़कंप

बिहार में बेतिया नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर सियरहि गांव के समीप उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक धधक उठी. देखते ही देखते लपटें इतनी विकराल हो गईं कि गाड़ी आग का गोला बन गई. चालक जब तक कुछ समझ पाता, पूरी स्कॉर्पियो आग की चपेट में आ चुकी थी. स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग ने पलभर में ही पूरी गाड़ी को खाक कर दिया. सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोनासती टोला मोहम्मदपुर निवासी जुमन मियां अपनी स्कॉर्पियो से मरजदवा किसी को छोड़ने गए थे. लौटते समय सियरहि गांव के पास अचानक उनकी चलती गाड़ी में धुआं उठा और देखते ही देखते आग भड़क गई. इस हादसे से कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और आस-पास अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गनीमत रही कि चालक और सवार लोग समय रहते बाहर निकल आए, वरना हादसा बड़ा हो सकता था.

बता दें कि ये कोई अपनी तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि बीते दिनों चलती कार में आग के कई मामले सामने आ चुके हैं. कुछ माह पहले ही दिल्ली के बिजवासन रोड फ्लाईओवर के पास एक कार में आग लग गई. जिससे 42 साल के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने आज तक को दी. अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सोमवार रात करीब 10:32 बजे एक कॉल मिली, जिसमें उन्हें कार में लगी आग के बारे में बताया गया. जिसके बाद दो दमकल गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और रात 11:20 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. आग बुझाने के बाद अधिकारियों को वाहन के अंदर एक अज्ञात जला हुआ शव मिला.

