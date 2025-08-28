scorecardresearch
 

भोजपुर: महादलित किशोर से यौनाचार, परिजनों ने थाने में किया हंगामा, हिरासत में आरोपी दारोगा

भोजपुर के आयर थाना में तैनात दरोगा पर 12 वर्षीय महादलित किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा है. घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की.

ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया (Photo: Screengrab)
भोजपुर जिले के जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. आयर थाना में तैनात दरोगा प्रभुनाथ सिंह पर 12 वर्षीय महादलित किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा है. यह घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, दारोगा ने किशोर को खैनी लाने के बहाने अपने सरकारी आवास पर बुलाया. वहां रूम में ले जाकर उसने गलत काम किया. पीड़ित बच्चा चिल्लाता रहा लेकिन आरोपी ने उसकी एक न सुनी. बाद में उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी.

किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार

सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई. आक्रोशित ग्रामीण थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे. लोगों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की.

घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर अनुमंडल के एसडीएम संदीप कुमार और एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बात की और बच्चे को मेडिकल जांच के लिए भेजा.

आरोपी दारोगा के खिलाफ केस दर्ज 

पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत पर आरोपी दारोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

