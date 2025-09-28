बेतिया: अस्पताल में बवाल, पहले परिजनों ने डॉक्टर को पीटा, फिर डॉक्टर और अस्पताल के गार्ड ने मिलकर परिजन कर दी धुनाई, Video वायरल

बिहार के बेतिया के नरकटियागंज नगर में शनिवार को दिनदहाड़े अस्पताल में ऐसा बवाल हुआ कि कुछ देर के लिए पूरा परिसर रणभूमि में बदल गया. दरअसल, पकड़ी ढाला गांव के पास बाइक दुर्घटना में डीके शिकारपुर गांव की कुंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजन उन्हें आनन-फानन में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

जिंदा है मेरी मां… कहकर भड़के परिजन

डॉक्टर की घोषणा के बाद परिजन भड़क उठे. उनका आरोप था कि महिला अभी जिंदा है. इस बीच हंगामा बढ़ता गया और डॉक्टर को दोबारा जांच करनी पड़ी. लेकिन परिणाम वही रहा महिला को मृत घोषित किया गया. बस यहीं से माहौल विस्फोटक हो गया. परिजनों और ग्रामीणों ने गुस्से में आकर डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी.

डॉक्टर की पिटाई के बाद हालात उल्टे हो गए. अस्पताल गार्ड और कुछ बाहरी युवकों ने ग्रामीण को जमकर पिटाई कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही.

डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज बेहाल

इसके बाद माहौल तनाव पूर्ण देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने की कोशिश की. लेकिन नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं ठप्प कर सामूहिक हड़ताल की घोषणा कर दी. घटना के बाद से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है और मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

