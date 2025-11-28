scorecardresearch
 
Bihar: बेतिया में ऑरकेस्ट्रा डांसर ने लहराई सिपाही की सरकारी पिस्टल, पुलिस जवान ने भी लगाए ठुमके, Video

बेतिया के रामपुर बैरागी गांव में छठियार समारोह के दौरान नर्तकी द्वारा मंच पर सरकारी पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया. जांच में पिस्टल के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर सिपाही अमित चौधरी सहित तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई. तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

डांसर ने सिपाही की सरकारी पिस्टल लहराई (Photo: Screengrab)
बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर बैरागी गांव में आयोजित छठियार समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक डांसर, डांस फ्लोर पर कट्टा लहराते हुए डांस करती दिखाई दे रही है. मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और समारोह में मौजूद संबंधित पुलिसकर्मी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है.

यह घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है, जब गांव में छठियार समारोह के दौरान डांस कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान कुचायकोट थाने में तैनात सिपाही अमित चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचा. स्थानीय लोगों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान उसने अपनी सरकारी पिस्टल नर्तकी को पकड़ा दी. नर्तकी पिस्टल को हाथ में लेकर मंच पर खुलेआम लहराते हुए डांस करती रही. मंच के आसपास कुछ युवक भी उसके साथ डांस करते नजर आए.

तमंचा लेकर डांसर ने किया डांस 

जैसे ही नर्तकी के हाथ में पिस्टल लहराने की घटना सामने आई, ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. कई लोग सिपाही से भिड़ गए और मौके पर हल्की अफरातफरी की स्थिति बन गई. ग्रामीणों का कहना था कि सरकारी हथियार का इस तरह का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है और किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता था.

वीडियो वायरल होने के बाद एसडीपीओ विवेक दीप ने तुरंत जांच का आदेश दिया. जांच में यह साफ हो गया कि सरकारी पिस्टल का दुरुपयोग किया गया है. इसके बाद सिपाही नंबर 415 अमित चौधरी, उसके भाई मिश्र चौधरी और अग्निशमन विभाग के सिपाही नंबर 390 अनमोल तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. पुलिस ने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सरकारी हथियार का मनोरंजन कार्यक्रम में इस्तेमाल गंभीर अनुशासनहीनता है. इसमें आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी दोनों बनी हुई है. वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
 

