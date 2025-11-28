Bihar: बेतिया में ऑरकेस्ट्रा डांसर ने लहराई सिपाही की सरकारी पिस्टल, पुलिस जवान ने भी लगाए ठुमके, Video

बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर बैरागी गांव में आयोजित छठियार समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक डांसर, डांस फ्लोर पर कट्टा लहराते हुए डांस करती दिखाई दे रही है. मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और समारोह में मौजूद संबंधित पुलिसकर्मी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है.

और पढ़ें

यह घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है, जब गांव में छठियार समारोह के दौरान डांस कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान कुचायकोट थाने में तैनात सिपाही अमित चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचा. स्थानीय लोगों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान उसने अपनी सरकारी पिस्टल नर्तकी को पकड़ा दी. नर्तकी पिस्टल को हाथ में लेकर मंच पर खुलेआम लहराते हुए डांस करती रही. मंच के आसपास कुछ युवक भी उसके साथ डांस करते नजर आए.

तमंचा लेकर डांसर ने किया डांस

जैसे ही नर्तकी के हाथ में पिस्टल लहराने की घटना सामने आई, ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. कई लोग सिपाही से भिड़ गए और मौके पर हल्की अफरातफरी की स्थिति बन गई. ग्रामीणों का कहना था कि सरकारी हथियार का इस तरह का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है और किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता था.

Advertisement

वीडियो वायरल होने के बाद एसडीपीओ विवेक दीप ने तुरंत जांच का आदेश दिया. जांच में यह साफ हो गया कि सरकारी पिस्टल का दुरुपयोग किया गया है. इसके बाद सिपाही नंबर 415 अमित चौधरी, उसके भाई मिश्र चौधरी और अग्निशमन विभाग के सिपाही नंबर 390 अनमोल तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. पुलिस ने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सरकारी हथियार का मनोरंजन कार्यक्रम में इस्तेमाल गंभीर अनुशासनहीनता है. इसमें आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी दोनों बनी हुई है. वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.



---- समाप्त ----