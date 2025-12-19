प्रॉपर्टी का लालच और रिश्ते का खून..., हैवान बने बेटे ने पिता को लाठी से पीट-पीटकर ले ली जान

बिहार के आरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने ही पिता की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

घटना गुरुवार देर रात नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर स्थित आमीर टोला मोहल्ले की है. मृतक की पहचान 62 वर्षीय सतिन्द्र नाथ प्रसाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सतिन्द्र नाथ प्रसाद पहले पटना में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कार्यरत थे और हाल के दिनों में आरा स्थित अपने घर पर रहकर चाय की दुकान चला रहे थे.

परिजनों के अनुसार, मृतक का बड़ा पुत्र सिमरदीप उर्फ राजू लंबे समय से जमीन-जायदाद को लेकर अपने पिता से विवाद करता आ रहा था. गुरुवार की शाम भी जमीन के बंटवारे और संपत्ति अपने नाम कराने को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. इसी दौरान आरोपी बेटे ने लाठी-डंडे से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक के भतीजे संटू कुमार ने बताया कि सतिन्द्र नाथ प्रसाद के तीन बेटे और पांच बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है.

वहीं, मामले की जांच कर रहे नगर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों से एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

