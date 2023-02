अब Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग, जानिए कंपनी ने क्या दी सफाई

देश में जिस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड और बिक्री बढ़ रही है उसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आगजनी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला बेंगलुरु बेस्ड स्टार्ट-अप Ather Energy से जुड़ा है. अब एथर एनर्जी के मशहूर इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450X में आग लग गई है. इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद कंपनी का जवाब आया है. कंपनी का कहना है कि, वायरिंग हार्नेस असेंबली में समस्या के कारण स्कूटर में आग लगी है.

दरअसल, नीरज अरोड़ा नाम के एक ट्वीटर यूजर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें सॉल्ट ब्लू कलर की Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर बुरी तरह जली हुई दिख रही है. स्कूटर का आगे का हिस्सा काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन सीट और उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है. वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी आ रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि "शोरूम की गाड़ी है... आज ही ब्लॉस्ट हो गया."

@atherenergy Fire incident of newly delivered 450X model Ather has been importing Chinese Lithium Ion cells since 1 year to cut down losses & consumers are already facing range issues @OlaElectric @MORTHIndia @Hero_Electric @MorningContext @MHI_GoI @PlugInIndia @bsindia @ETAuto pic.twitter.com/tYAFZ1F64F