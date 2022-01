आ रही है आपके डैडी के जमाने की बाइक, Yezdi का टीजर शेयर कर बोले आनंद महिंद्रा- जब इरादा ही...

Yezdi Bike इसी महीने बड़ा धमाका करने जा रही है. लॉन्च से पहले इसका टीजर सामने आया है. आपके ‘डैडी’ के जमाने की ये ऑफ-रोड मोटरसाइकिल बहुत जल्द इंडियन मार्केट में दस्तक देने वाली है.

‘जब इरादा ही चिढ़ाने का हो...’

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने Yezdi Bike का टीजर शेयर किया है. उन्होंने किया, ‘‘कोई कमेंट क्यों करना, जब इरादा ही चिढ़ाने का हो...?’’

Why add any comment when the intention is to tease…? pic.twitter.com/ce21Ix4p6M

टीजर में Yezdi Bike की लॉन्च डेट भी बताई गई है. इतना ही नहीं येज्दी बाइक को री-लॉन्च करने जा रही कंपनी क्लासिक लीजेंड्स (Classics Legends) के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है.

Why be nice when you can be a tease!

Here's a tantalizing glimpse of what's coming. @yezdiforever #YezdiIsBack #YezdiForever pic.twitter.com/UVoaixxkmj