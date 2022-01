आनंद महिंद्रा ने अब इस कंपनी की नई Head को दी ‘शाबाशी’, ट्विटर पर की जमकर तारीफ

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने हाल में एक ऑयल कंपनी की प्रमुख बनाई गई अल्का मित्तल को बधाई दी है. अल्का मित्तल ऑयल सेक्टर की इस बड़ी कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं. जबकि देश में ऐसा मुकाम हासिल करने वाली वो दूसरी महिला हैं.

ONGC की हेड बनीं अल्का मित्तल



अल्का मित्तल को हाल में सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) का अंतरिम चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है. उनसे पहले देश में किसी ऑयल कंपनी की प्रमुख का जिम्मा संभालने वाली सिर्फ निशि वासुदेव रही हैं. उन्होंने मार्च 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी. अल्का मित्तल अभी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं.

आनंद महिंद्रा बोले Bravo Alka!



आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट (Anand Mahindra Twitter) में अल्का के लिए ‘Bravo Alka!’ के संबोधन का इस्तेमाल किया. उन्होंले लिखा कि अल्का ने ऑयल सेक्टर की सभी रुकावटों (smashing glass barriers) को तोड़ कर ये मुकाम हासिल किया है. दुनियाभर की ऑयल कंपनियों में आम तौर पर ऊंचे पदों पर पुरुष (infused with machismo) ही पहुंचते हैं. ऐसे में ये कोई साधारण उपलब्ध नहीं, शाबाश अल्का, मेरा मानना है कि तुम दुनियाभर की ऑयल कंपनियों की महिला सीईओ में सबसे आगे होगी.

Smashing through glass barriers in the oil industry. The leadership ranks of global oil majors have traditionally been infused with machismo. This is no ordinary achievement. Bravo Alka! I hope you are the forerunner of many more women CEOs of oil companies worldwide. https://t.co/T02NLDa6sC