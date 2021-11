Yezdi Bikes लौटी इंडिया, Jawa Motorcycle ने किया ‘घर से बेदखल’!

Yezdi Motorcycle Launch: आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड Yezdi इंडियन मार्केट में वापस लौट आया है. Jawa Motorcycle ने इसे घर से बेदखल कर दिया है और अब ये मार्केट में रॉयल एनफील्ड को चुनौती देगी.

Yezdi हुआ ‘घर से बेदखल’

रेट्रो-स्टाइल बाइक्स में ‘बुलेट’ को चुनौती देने के लिए Classic Legends परिवार की एक और बाइक Yezdi इंडियन मार्केट में वापसी करने जा रही है. इसकी जानकारी खुद परिवार के ‘बड़े भाई’ Jawa Motorcycle ने दी जो कुछ साल पहले ही इंडियन मार्केट लौटी है. Jawa Motorcycle ने ट्वीट कर बताया कि उसने अपने सगे भाई Yezdi को ‘घर से बेदखल’ कर दिया है. वो एक असली Bad Boy है. अब से उसकी और Jawa की राह अलग है.

We have disowned our own – the original bad boy. Head over to the infamous @yezdiforever to check out the notorious #YezdiForever!#Y #Yezdi #YezdiMotorcycles pic.twitter.com/wUiDd0p6y9

— Jawa Motorcycles (@jawamotorcycles) November 10, 2021

‘बाप’ ने किया खुलासा

दरअसल Jawa Motorcycle और Yezdi के बीच बंटवारे का संकेत उनके ‘बाप’ ने पहले ही दे दिया था. इन दोनों ब्रांड को फिर से इनकी पहचान देने वाली कंपनी Classic Legends के को-फाउंडर अनुपम थरेजा (Anupam Thareja) ने ट्वीट किया कि ‘कुछ समय में हम एक और भाई की घर वापसी कराएंगे. क्या कहते तो @JawaMotorcycles? #Y

About time we brought the other brother back. What say @jawamotorcycles? #Y

— Anupam Thareja (@reach_anupam) November 10, 2021

जब से महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप ने क्लासिक लीजेंड्स में निवेश किया है. तभी से Jawa, Yezdi और BSA Motorcycle जैसे ब्रांड की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है. इसमें से Jawa इंडियन मार्केट में लौट चुकी है. वहीं इस साल की शुरुआत में जब क्लासिक लीजेंड्स ने Yezdi Roadking ट्रेडमार्क के लिए एप्लाई किया त Yezdi की वापसी की उम्मीदें बढ़ गई.

अनुपम थरेजा के सवाल पर खुद आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने जवाब दिया कि Y नाम से कौन सा भाई लौटने वाला है, उन्होंने उसका अंदाजा लगा लिया है.

I guess I’ve got #Y on my mind.

After all, the legend is back! https://t.co/8H95PohYN6#YezdiForever pic.twitter.com/r6VNo8lTkt

— anand mahindra (@anandmahindra) November 10, 2021

इसके बाद Yezdi ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल सेअपनी वापसी की घोषणा कर दी.

I guess I’ve got #Y on my mind.

After all, the legend is back! https://t.co/8H95PohYN6#YezdiForever pic.twitter.com/r6VNo8lTkt

— anand mahindra (@anandmahindra) November 10, 2021

‘बुलेट’ की ‘बादशाहत’ को चुनौती

इंडिया में रेट्रो-स्टाइल बाइक्स मार्केट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की बादशाहत चलती है. लेकिन अब Jawa के बाद Yezdi भी उसे मार्केट में कड़ी टक्कर देगी. वहीं एडवेंचर बाइक के तौर पर उसे चुनौती देने के लिए Bajaj, KTM Bikes और Yamaha ने कड़ी तैयारी कर रखी है.

ये भी पढ़ें: