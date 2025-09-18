Flying Car Crash: आसमान में भिड़ीं XPeng की उड़ने वाली कारें, दुनिया का पहला eVTOL मिड-एयर क्रैश

सोचिए... आप किसी एयर शो में पहुंचे हैं. आसमान में फ्लाइंग कार्स (eVTOL ) उड़ रही हैं. भीड़ ताली बजा रही है, कैमरे ऑन हैं, हर किसी की नज़र ऊपर टिकी है. तभी अचानक...धड़ाम! हवा में दो मशीनें आपस में भिड़ जाती हैं. एक जैसे-तैसे बचती है, दूसरी ज़मीन पर गिरकर आग पकड़ लेती है. सपना टूटता है, भरोसा हिलता है. और सवाल उठता है. क्या वाकई ये फ्लाइंग कार्स हमारे आने वाले कल की सवारी बनेंगी, या फिर ये सिर्फ़ शोपीस हैं, जिनके पंख अभी मज़बूत नहीं हुए?
जिन फ्लाइंग कार्स को फ्यूचर मोबिलिटी बताया जा रहा है… वही टेक्नोलॉजी अभी भरोसे के इम्तिहान में फेल होती नज़र आ रही है. हाल में हुए एक हादसे ने इनकी सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चीन के चंगचुन शहर में एयर शो की प्रैक्टिस के दौरान XPeng AeroHT के दो eVTOL (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग) आसमान में आपस में ही टकरा गए. एक तो किसी तरह लैंड कर गया, लेकिन दूसरा जमीन पर गिरा और आग की लपटों में घिर गया. इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है.
ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, XPeng के दो फोल्डेबल eVTOL फ्लाइंग कार्स मंगलवार को एक फॉर्मेशन रिहर्सल फ्लाइट के दौरान पास-पास उड़ रहे थे. इसी दौरान दोनों मशीनें आपस में भिड़ गईं. टक्कर के बाद एक मशीन ने कंट्रोल खो बैठा और घूमते हुए नीचे गिरकर आग की लपटों में घिर गया. जबकि दूसरी मशीन को पायलट/ऑटो कंट्रोल की मदद से सुरक्षित लैंड कराया गया.
यह घटना न सिर्फ XPeng बल्कि पूरी दुनिया के eVTOL सेक्टर के लिए अहम मानी जा रही है. क्योंकि यह संभवतः यह दुनिया की पहली फ्लाइंग कार टु-फ्लाइंग कार मिड-एयर क्रैश है. इससे पहले तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है. हालांकि दुनिया भर में कई कंपनियां हवा में उड़ने वाली कार बना रही हैं और उनका सफल परीक्षण भी किया जा रहा है. यहां तक की एयर टैक्सी पर भी तगड़ा काम हो रहा है.
XPeng की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यह हादसा रिहर्सल सीक्वेंस के दौरान एयरक्राफ्ट्स के बहुत ज्यादा करीब उड़ने की वजह से हुआ. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट ऑटोनॉमस मोड में थे या मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा था.
यह eVTOL मॉडल XPeng AeroHT के महत्वाकांक्षी ‘लैंड एयरक्रॉफ्ट कैरियर’ प्रोग्राम का हिस्सा है. दरअसल, यह एक 6 पहियों वाला ग्राउंड व्हीकल है, जिसके पीछे एयरक्राफ्ट कैरियर बे मौजूद है. ज़रूरत पड़ने पर यह eVTOL फोल्डिंग आर्म्स खोलकर उड़ान भर सकता है, और छोटी दूरी की हवाई यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स को भविष्य की अर्बन एयर मोबिलिटी का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. XPeng इस रेस में सबसे आगे चल रही कंपनियों में से एक है. ऐसे में पहली बार हुई यह दुर्घटना कंपनी की टेक्निकल सेफ्टी और ट्रायल प्रोसेस पर सवाल खड़े करती है.
तकनीकी चुनौतियाँ: eVTOL जैसे उभरती टेक्नोलॉजी में सेफ्टी-प्रोटोकॉल, फॉर्मेशन-फ्लाइट प्रैक्टिस, डिस्टेंस मैनेजमेंट आदि बहुत अहम हैं. यह घटना बताती है कि मात्र डिजाइन और परफॉर्मेंस ही काफी नहीं, ऑपरेशनल टेस्टिंग और एरर-मैनेजमेंट (Error Management) भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं.
आम लोगों के बीच डर: एयर शो जैसे सार्वजनिक समारोहों भारी भीड़ के बीच में इस तरह की दुर्घटनाएँ टेक्नोलॉजी पर भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं. आग लगने या किसी व्यक्ति के घायल होने से जनता में डर बढ़ सकता है कि, क्या ये 'उड़ने वाली कारें' वास्तव में सुरक्षित फ्यूचर मोबिलिटी उपलब्ध कराएँगी.
पॉलिसी और स्टैंडर्ड पर सख्ती: इस तरह की घटनाएँ सरकारों और नियामक संस्थाओं को प्रेरित करेंगी कि वे eVTOL पर सख्त मानकों (standards), टेस्टिंग प्रोटोकॉल, हवा में उड़ान की अनुमति और सार्वजनिक जगहों पर इन कारों के प्रदर्शन में सुधार करें. सेफ्टी के लिहाज से यह एक चेतावनी है कि, विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित न हो, बल्कि ऑपरेशन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी कड़ी नजर रखी जाए.
बता दें कि, XPeng AeroHT चीन की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है. कंपनी हवा में उड़ने वाली कारों पर लंबे समय से काम कर रही है. एयर शो जैसे बड़े मंच पर इस तरह के हादसे का होना, भरोसे पर सीधा वार है. डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी सब एक तरफ. लेकिन उड़ान के दौरान दो फ्लाइंग कार्स के बीच दूरी बनाए रखना और सुरक्षा प्रोटोकॉल मेंटेन करना सबसे जरूरी है. इस हादसे में प्रथम दृष्टया यही गड़बड़ी नज़र आ रही है.