323KM रेंज... टक्कर से पहले अलर्ट! Ultraviolette की सस्ती बाइक X47 Crossover लॉन्च, कीमत है इतनी

स्पीड वही... पावर वही, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं. टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऐसे कि जानकर होश उड़ जाएंगे. जी हां, प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड Ultraviolette ने अपनी अब तक की सबसे किफायती मोटरसाइकिल X47 Crossover को लॉन्च किया है. जो तकनीकी रूप से सेग्मेंट में किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से मीलों आगे है.

आकर्षक लुक और पावरफुल बैटरी-पैक से लैस इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. जबकि शुरुआती 1,000 ग्राहकों के लिए इसे 2.49 लाख की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह ‘क्रॉसओवर’ बाइक रोज़ाना की सिटी राइडिंग से लेकर रोमांचक एडवेंचर टूरिंग, दोनों के लिए परफेक्ट है. इस बाइक आधिकारिक बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से केवल 999 रुपये में बुक कर सकते हैं.

कैसी है नई X47 Crossover

अब तक केवल हाई-परफॉर्मेंस F77 (3 लाख रुपये से अधिक) जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लिए पहचानी जाने वाली, TVS बैक्ड Ultraviolette ने इस लॉन्च के साथ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. X47 कंपनी का सबसे किफायती मॉडल है और सीधे तौर पर मिड-साइज़ पेट्रोल बाइक्स के बराबर कीमत पर उपलब्ध है.

Advertisement

Ultraviolette X47 केवल 2.7 सेकंड में 0–60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. Photo: ultraviolette.com

परफॉर्मेंस और फीचर्स

पावर: 40 HP (30 kW) मोटर, 610 Nm टॉर्क

40 HP (30 kW) मोटर, 610 Nm टॉर्क रेंज: सिंगल चार्ज में 323 किमी तक

सिंगल चार्ज में 323 किमी तक स्पीड: मात्र 2.7 सेकंड में 0–60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार

मात्र 2.7 सेकंड में 0–60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार टॉप स्पीड: 145 किमी प्रतिघंटा

हाइपरसेंस रडार सिस्टम से लैस बाइक

Ultraviolette X47 की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाइपरसेंस (Hypersense) रडार सिस्टम, जो इस कीमत पर किसी भी मोटरसाइकिल में पहली बार दिया गया है. यह 77GHz का रियर-फेसिंग रडार है, जिसे खास तौर पर राइडर की स्पैटियल अवेयरनेस (Spatial Awareness) बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इस सिस्टम से क्या होगा फायदा

150-डिग्री हॉरिज़ॉन्टल और 68-डिग्री वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू

ट्रैकिंग डिस्टेंस 200 मीटर तक

राइडर के ब्लाइंड-स्पॉट में मौजूद गाड़ियों का पता लगाकर डिस्प्ले पर अलर्ट देता है

मिरर में लगी लाइट स्ट्रिप्स भी चेतावनी देती हैं

लेन बदलते वक्त यह तेज़ रफ्तार से पास आती गाड़ियों को स्कैन कर तुरंत अलर्ट करता है

Ultraviolette X47 में मल्टीपल कैमरा दिए गए हैं. जो हर पल सड़क पर नज़र रखते हैं. Photo: ultraviolette.com

टेक्नोलॉजी में गेमचेंजर

Ultraviolette X47 का हाइपरसेंस रडार सिस्टम सिर्फ ब्लाइंड-स्पॉट अलर्ट तक सीमित नहीं है. इसमें अब रियर-कोलिजन डिटेक्शन भी शामिल है. यानी, यह पीछे से आ रही गाड़ियों की स्पीड को कैलकुलेट करता है और अगर किसी तरह के टकराव का खतरा दिखे, तो तुरंत हैज़र्ड लैंप और क्लस्टर वॉर्निंग एक्टिवेट कर देता है. यह फीचर इस सेगमेंट की मोटरसाइकिलों में पहली बार दिया गया है, जो X47 को सुरक्षा के मामले में बिल्कुल अलग लीग में खड़ा करता है. यानी, X47 न सिर्फ पावर और परफॉर्मेंस में आगे है, बल्कि सेफ्टी टेक्नोलॉजी में भी गेमचेंजर साबित हो रही है.

Advertisement

धांसू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

X47 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल नए लेआउट में पेश किया गया है. इसमें बिल्ट-इन eSIM कनेक्टिविटी दी गई है, जो राइड स्टैट्स, थेफ्ट अलर्ट और रिमोट ट्रैकिंग जैसी स्मार्ट सुविधाएँ प्रदान करती है. राइडर एड्स में तीन लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल-चैनल स्विचेबल ABS और डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया गया है.

बैटरी ऑप्शंस

7.1 kWh पैक: 211 किमी (IDC रेंज)

10.3 kWh पैक: 323 किमी (IDC रेंज)

Ultraviolette X47 में बिल्ट-इन eSIM कनेक्टिविटी दी गई है. Photo; ultraviolette.com

वर्ल्ड-क्लास चार्जिंग टेक

X47 में कंपनी ने दुनिया का सबसे पावर-डेंस एयर-कूल्ड चार्जर 1.6 kW ऑनबोर्ड चार्जर भी पेश किया है. Ultraviolette का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला फिलहाल किसी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में नहीं है. हालांकि, कंपनी ने इसके चार्जिंग टाइम्स का खुलासा अभी नहीं किया है.

डायनामिक और मैकेनिकल प्रोफाइल

इस बाइक में कास्ट एल्युमीनियम सबफ़्रेम के साथ एक बिल्कुल नया चेसिस और F77 मॉडल की तुलना में एक पतला स्विंगआर्म दिया गया है.

X47 क्रॉसओवर में आगे की तरफ़ 41 मिमी अप-साइड डाउन (USD) फोर्क सस्पेंशन और पीछे की तरफ़ 170 मिमी व्हील ट्रैवल वाला मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग हार्डवेयर बायब्रे से लिया गया है, जिसमें 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 230 मिमी रियर डिस्क शामिल है. इस बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 208 मिमी है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए भी कुछ हद तक बेहतर बनाता है.

Advertisement

सेफ्टी पैकेज:

डुअल-चैनल ABS

पेटेंटेड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

5-लेवल सेफ्टी सिस्टम

बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप अल्ट्रावॉयलेट ने मार्च 2025 में Tesseract इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 1.45 लाख रुपये है. लेकिन अब कंपनी इस नए इलेक्ट्रिक बाइक के साथ एक नए सेग्मेंट में उतर रही है. फिलहाल अल्ट्रावॉयलेट 30 भारतीय शहरों और 10 यूरोपीय देशों में मौजूदगी दर्ज करा चुकी है. आने वाले समय में कंपनी 100 शहरों तक नेटवर्क बढ़ाने की योजना लेकर चल रही है.



---- समाप्त ----