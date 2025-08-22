Summon Mode: हादसा या तकनीकी खराबी? Harrier EV की चपेट में आकर शख्स की मौत! वीडियो से उठे सवाल

समय के साथ गाड़ियाां भी स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स की ही तरह फीचर-पैक्ड हो चुकी हैं. प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में आगे बने रहने के लिए वाहन निर्माता कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों में एडवांस फीचर्स और तकनीकी को पेश कर रही है. सुविधा के लिए बनाए गए ये फीचर्स जहा ड्राइविंग को आसान बनाते हैं वहीं कभी-कभी ये हादसों की भी बड़ी वजह वन रहे हैं. ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आ रहा है, जहां एक वीडियो ने कारों में मिलने वाली आधुनिक तकनीकी से आम लोगों की सुरक्षा पर तगड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक एसयूवी के चपेट में आने से एक शख्स की मौत का दावा किया जा रहा है.

क्या है मामला?

दरअसल, Reddit पर एक यूजर द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है. इस वीडियो पोस्ट में यूजर ने दावा किया है कि, टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक एसयूवी के समन मोड (Summon Mode) के चलते एसयूवी के चपेट में आ जाने के कारण उसके एक रिश्तेदार की दर्दनाक मौत हो गई. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, टाटा हैरियर एसयूवी एक मकान के गेट पर स्लोपी (ढलान) पोजिशन में खड़ी है. इस दौरान अचानक एसयूवी पीछे की तरह लुढ़कने लगती है और कार के खुले हुए दरवाजे के साथ खड़ा शख्स भी कार के साथ पीछे आने लगता है और उसकी चपेट में आ जाता है.

ये सारा मामला इतनी तेज होता है कि, आसपास मौजूद कई लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं. Reddit पोस्ट में बताया गया है कि, इस हादसे में उक्त शख्स के सिर में गंभीर चोट लगती है जिसके चलते उसकी मौत हो गई है. इस पोस्ट के अनुसार यह घटना तमिलनाडु के अविनाशी की है और हाइसे का वीडियो पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है. सीसीटीवी में समय और तारीख 14 अगस्त 2025, शाम लगभग 5:53 बजे दिखाई दे रही है.

पोस्ट के अनुसार, जब कार पीछे की तरफ आने लगी तो उस व्यक्ति ने कार के अंदर घुसकर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की. लेकिन भारी एसयूवी की स्पीड के चलते वो भी उसके साथ घिसटने लगा जिससे वह तेजी से ज़मीन गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई. गाड़ी पीछे जाते समय उसके पैरों के ऊपर से गुज़र गई और पीछे एक छोटी सी दुकाने से जाकर टकराई. ये एसयूवी यहीं नहीं रूकी फिर गाड़ी आगे बढ़ी और एक बार फिर से ये नीचे गिरे शख्स पर चढ़ने ही वाली थी कि, अचानक लोगों ने गाड़ी रोक लिया या वो खुद रूक गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

समन मोड पर सवाल

इस दर्दनाक हादसे के वीडियो ने इंटरनेट पर टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक के समन मोड को लेकर एक तगड़ी बहस छेड़ दी है. लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि, "पीड़ित व्यक्ति ने या तो समन मोड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी या फिर गलती से मोड चालू हो गया था, किसी भी हालत में, दरवाज़ा खुला होने पर मोड काम नहीं करना चाहिए था. जब कार चलने लगी, तो उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, जिससे वह तेजी से ज़मीन पर गिरा और इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई होगी."

क्या है ये समन मोड?

टाटा हैरियर EV में दिया गया Summon Mode एक एडवांस्ड फीचर है, जो वाहन को ड्राइवर के बिना खुद से आगे-पीछे या थोड़ा-बहुत साइड में मूव करने की सुविधा प्रदान करता है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ड्राइवर को बहुत तंग पार्किंग स्पेस या भीड़-भाड़ वाली जगह पर गाड़ी को निकालने या पार्क करने में आसानी हो. आसान भाषा में समझें तो समन मोड आपकी कार को “रिमोट कंट्रोल वाली कार” की तरह बना देता है, जिसे आप बाहर खड़े होकर बस आगे या पीछे मूव कर सकते हैं.

कैसे काम करता है Summon Mode?

ड्राइवर वाहन के बाहर खड़ा रहकर मोबाइल ऐप या की फोब (Remote Key) की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है.

गाड़ी धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से सीधी लाइन में आगे या पीछे चलती है.

इसमें सेंसर और कैमरे लगे होते हैं जो गाड़ी के आसपास की स्थिति पर नज़र रखते हैं.

कार कंपनियां दावा करती हैं कि ये सिस्टम किसी भी रुकावट (Obstacle) के सामने आने या टक्कर होने से पहले वाहन को रोक देता है.

कब होता है उपयोगी

जब पार्किंग स्पेस बहुत संकरा (Narrow) हो और ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर बाहर न निकल पाए. ऐसे में मौके पर ये फीचर काम आता है.

जब गाड़ी किसी ऐसी जगह खड़ी हो, जहाँ से बाहर निकालना मुश्किल हो.

बड़ी SUV होने के कारण ड्राइवर को कभी-कभी जगह का अनुमान लगाने में दिक्कत होती है, तब यह फीचर मदद करता है.

आपको बता दें कि, टाटा मोटर्स ने जब हैरियर इलेक्ट्रिक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था, उस दिन कंपनी ने इस एसयूवी के एक मॉडल को मीडिया के सामने रिमोट के साथ ऑपरेट करते हुए ही पेश किया था. मैट ब्लैक कलर की टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक बिना ड्राइवर के आगे बढ़ते हुए जब सेंटर स्टेज पर आकर खड़ी हुई तो सभी की आंखे आगे की सीट पर गड़ी थीं. फ्रंट रो बिल्कुल खाली था और पीछे कंपनी के अधिकारी बैठे थें. दरअसल इस एसयूवी को रिमोटली ऑपरेट करते हुए लोगों के सामने पेश किया गया था.

फिलहाल इस मामले में टाटा मोटर्स की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है. उम्मीद है कि, इस मामले को संज्ञान में लेकर टाटा मोटर्स स्थिति को साफ करने में मदद करेगा. हालांकि लोगों के जेहन में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि, ये एक हादसा था या तकनीकी खामी, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई.

---- समाप्त ----