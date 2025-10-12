जल्द ही लॉन्च होगी Skoda Octavia RS, परफॉर्मेंस पसंद करने वालों की पहली पसंद बनी कार

भारत में स्कोडा ऑटो इंडिया की नई Octavia RS को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. बुकिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में इसके सभी 100 यूनिट्स पूरी तरह से बुक हो चुके हैं. यह परफॉर्मेंस सेडान अब अपने सबसे पावरफुल अवतार में लौट रही है. कार को Completely Built Unit (CBU) के रूप में भारत लाया जाएगा, जिसकी कीमत 50 लाख से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है. इसका आधिकारिक लॉन्च 17 अक्टूबर को होगा और डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू की जाएगी.

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

नई ऑक्टाविया RS में 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 261bhp (195kW) की पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 7-स्पीड DSG ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है. पावर फ्रंट व्हील्स को भेजी जाती है, जिससे यह सेडान 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड मात्र 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित है.

बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए स्कोडा ने कार में प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स सस्पेंशन और स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम दिया है, जो कार को एक दमदार और रोमांचक ड्राइविंग साउंड देता है.

डिजाइन और फीचर्स

कार का लुक पहले से ज्यादा आक्रामक और प्रीमियम है. इसमें 19-इंच के ड्यूल-टोन Elias अलॉय व्हील्स, RS-विशिष्ट बंपर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डिटेलिंग, रियर स्पॉइलर और ब्लैक्ड-आउट बैजिंग दी गई है. इसे पांच रंगों में पेश किया जाएगा- मंबा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट.स्पेस की बात करें तो कार में 600 लीटर का बूट स्पेस है, जिसे फोल्ड करके 1,555 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. कार की लंबाई 4,709mm, चौड़ाई 1,829mm, ऊंचाई 1,457mm और व्हीलबेस 2,677mm है.

Advertisement

टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट

नई ऑक्टाविया RS में 12.9-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके अलावा RS-स्पेसिफिक वर्चुअल कॉकपिट, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), और 675W Canton साउंड सिस्टम (11 स्पीकर्स + सबवूफर) दिया गया है.

सुविधा के लिए कार में वायरलेस चार्जिंग विद एक्टिव वेंटिलेशन, USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स (फ्रंट, रियर और IRVM पर), पावर्ड टेलगेट विद वर्चुअल पेडल, 360-डिग्री एरिया व्यू कैमरा और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.नई स्कोडा ऑक्टाविया RS भारतीय बाजार में फिर से स्पोर्ट्स सेडान सेगमेंट को नया जोश देने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----