सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जाए कार जितना, दे 300 किमी से ज्यादा की रेंज

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम करने वाले स्टार्टअप (EV Startup) आने वाले समय में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे. अब उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है. अभी मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर हैं भले वो बाइक हो या स्कूटर सभी सिंगल चार्ज में मैक्सिमम रेंज 150 किमी तक जाने की है.

सिंगल चार्ज में जाएगा 300 किमी

लेकिन Simple Energy नाम की इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी अब इस सेगमेंट में उथल-पुथल मचाने जा रही है. कंपनी ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने Simple One Electric Scooter को पेश किया था और दावा किया था कि ये सिंगल चार्ज में 236 किमी तक जा सकता है जो तब भी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे लंबी रेंज थी. अब कंपनी का दावा है कि उसके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिंगल चार्ज के दौरान 300 किमी से ज्यादा दूर जाने का ऑप्शन भी मौजूद होगा. कंपनी इस स्कूटर की डिलीवरी जून 2022 से शुरू करने जा रही है.

कैसे मिलेगी 300 किमी की रेंज

कंपनी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अभी जो Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसमें ग्राहकों को 4.8 kWh का बैटरी पैक मिलता है. इसमें 3.2 kWh की बैटरी फिक्स होती है जबकि 1.6 kWh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है. इससे ग्राहकों को 236 किमी तक की रेंज मिलती है. लेकिन अब ग्राहक 2 रिमूवेबल बैटरी के ऑप्शन को चुन सकेंगे जिससे गाड़ी की टोटल बैटरी कैपेसिटी 6.4 kWh हो जाएगी और उन्हें सिंगल चार्ज में 300 किमी से ज्यादा की रेंज मिलेगी.

Today, we're announcing a new configuration for #SimpleOne customers that want even more range on their scooter — taking it all the way up to a whopping 300+ km⚡

This optional battery pack upgrade is priced at ₹1,49,999 (excl. state subsidies)

Oh, and it also fits in the boot😌 pic.twitter.com/WSYSzHmTlH