रोहित शर्मा ने खरीदी TESLA! कार के लिए लिया ख़ास नंबर प्लेट '3015', Musk ने किया रिएक्ट

Rohit Sharma Tesla Car: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में भी शानदार पारी खेल रहे हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसमें वे मुंबई में आयोजित एक अवॉर्ड शो में खुद अपनी नई Tesla Model Y चलाकर पहुंचते नजर आए. यह नजारा किसी बॉलीवुड स्टार के एंट्री सीन से कम नहीं था. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही Tesla के सीईओ एलन मस्क ने भी इसे अपने टाइमलाइन पर रीपोस्ट कर दिया है.
वीडियो को पहले X (पूर्व में Twitter) पर @Teslaconomics नामक यूजर ने साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, “यही वजह है कि Tesla को विज्ञापन की ज़रूरत नहीं. इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिनके 4.5 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, ने नई Tesla Model Y खरीदी है.” इस पोस्ट को देखकर खुद एलन मस्क ने भी रीपोस्ट किया, मानो Tesla की ग्लोबल फैनबेस में एक नया ‘स्टार’ जुड़ गया हो.
Tesla के भारतीय मूल के वाइस प्रेसिडेंट अशोक एलुस्वामी ने भी रोहित शर्मा को बधाई दी. उन्होंने X पर लिखा, “वेलकम टू टेस्ला फैमिली, रोहित!”. उनके इस पोस्ट के बाद भारतीय फैंस ने Tesla और क्रिकेट दोनों के प्रति अपना जोश सोशल मीडिया पर जमकर दिखाया.
आजतक को मिली जानकारी के अनुसार, रोहित शर्मा ने Tesla Model Y का स्टैंडर्ड रेंज रियर व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट खरीदा है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 59.89 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 73.89 लाख तक जाती है. इस कार में हाई-टेक ऑटोपायलट फीचर्स, बेहतरीन ड्राइविंग रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक कारों से अलग बनाता है.
रोहित की नई Tesla का एक और दिलचस्प पहलू है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर. कार की नंबर प्लेट “3015” पर खत्म होती है, जो कथित तौर पर उनके बच्चों, समायरा और आहान की बर्थडेट बताई जा रही है. इस खास नंबर ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी है. बता दें कि, बेटी समायरा का जन्मदिन 30 दिसंबर और बेटे अहान का बर्थडेट 15 नवंबर है.
रोहित शर्मा का कार प्रेम किसी से छिपा नहीं है. उनकी गैराज में मर्सिडीज बेंज जी-क्लॉस, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, ऑडी क्यू7 और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें पहले से मौजूद हैं. कुछ समय पहले उन्हें एक नीली Lamborghini चलाते देखा गया था, जिसकी नंबर प्लेट ‘264’ उनके विश्व रिकॉर्ड ODI स्कोर की याद दिलाती थी. IPL 2025 सीज़न में उन्होंने यही कार एक क्रिकेट कॉन्टेस्ट विजेता को गिफ्ट कर दी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वे जितने बड़े खिलाड़ी हैं, उतने ही बड़े दिल के इंसान भी हैं.