Renault Kwid E-Tech: सिंगल चार्ज में 250KM की रेंज, धांसू सेफ्टी फीचर्स, लॉन्च हुई छोटी इलेक्ट्रिक कार

Renault Kwid E-Tech: रेनो ने अपनी मशहूर एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए इलेक्ट्रिक अवतार को पेश किया है. यह कार कंपनी की इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम मानी जा रही है. इसमें कंपनी ने लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है.

Renault Kwid E-Tech मूल रूप से डेसिया स्प्रिंग ईवी पर बेस्ड है. Photo: renault.com
Renault Kwid E-Tech मूल रूप से डेसिया स्प्रिंग ईवी पर बेस्ड है. Photo: renault.com

Renault ने आखिरकार ब्राज़ील में अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक Kwid EV से पर्दा उठा दिया है, जिसे वहां के बाजार में ‘Kwid E-Tech’ नाम से बेचा जाएगा. यह वही कार है जिसके पेट्रोल वर्जन ने इंडियन एंट्री लेवल कार सेगमेंट में तहलका मचा दिया था, और अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में यह कार नई कहानी लिखने की तैयारी में है.

यह कार कंपनी की इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी में एक अहम कदम मानी जा रही है. खास बात यह है कि इसके टेस्ट म्यूल्स (टेस्टिंग मॉडल) भारत की सड़कों पर कई बार देखे जा चुके हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि रेनो जल्द ही इसे भारतीय बाजार में भी उतार सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो यह कार सीधे Citroen eC3 और Tata Tiago EV जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक हैचबैक को टक्कर देगी. तो आइये देखें कैसी है नई इलेक्ट्रिक कार- 

Kwid E-Tech
Kwid E-Tech में कंपनी ने 14-इंच स्टील व्हील्स दिए हैं. Photo: renault.com

Dacia Spring पर बेस्ड

Kwid EV का प्लेटफॉर्म Dacia Spring EV पर बेस्ड है, जो यूरोपीय बाजार में पहले से काफी लोकप्रिय है. डिजाइन के मामले में यह कार अपने पेट्रोल वर्ज़न की याद दिलाती है, लेकिन EV के रूप में इसे कुछ खास बदलाव दिए गए हैं. सामने की ओर इसका क्लोज्ड ग्रिल और वर्टिकल स्लैट्स इसे ठोस इलेक्ट्रिक लुक देते हैं. प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बंपर के दोनों ओर लगे हैं. 

कैसा है एक्सटीरियर

Kwid E-Tech के एक्सटीरियर में कई ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे बाकी छोटे EVs से अलग पहचान देते हैं. इसमें ORVMs पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, 14-इंच स्टील व्हील्स के साथ डुअल-टोन व्हील कवर, और मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग दी गई है, जो कार को एक ठोस और स्पोर्टी स्टांस देती है. इसके अलावा साइड में ब्लैक डोर क्लैडिंग, फ्लिप-अप स्टाइल डोर हैंडल्स, और सिग्नेचर EV बैजिंग जैसे फिनिशिंग टच इसे ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं.

हालांकि, डिजाइन के इन दिलचस्प एलिमेंट्स के बावजूद, लॉन्च कलर पैलेट कुछ हद तक फीका लगता है. Renault द्वारा जारी प्रेस इमेजेज़ में इस्तेमाल किए गए शेड्स Dacia Spring EV जितने “आई-कैंडी” या आकर्षक नहीं दिखते. यानी फीचर्स में दम तो है, लेकिन कलर टोन और विजुअल अपील के मामले में Dacia अभी भी एक कदम आगे नजर आती है.

Renault Kwid E-Tech
Renault Kwid E-Tech में 26.8 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. Photo: renault.com

टेक-लोडेड इंटीरियर 

केबिन के अंदर कदम रखते ही Kwid EV अपने पुराने अवतार से बिल्कुल अलग नजर आती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB-C पोर्ट्स, और हाइट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इस कार में 290 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. 

ADAS की सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी रेनो ने कोई समझौता नहीं किया है. Kwid EV में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, रियर कैमरा, TPMS, सीटबेल्ट रिमाइंडर और ISOFIX माउंट्स जैसी आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है. इस कार में कंपनी ने लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है.

Renault Kwid E-Tech
Kwid E-Tech में लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है. Photo: renault.com

 

रेंज और परफॉर्मेंस

पावरट्रेन की बात करें तो Kwid EV में 26.8 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि सिगल चार्ज में ये कार करीब 250 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर करीब 65 hp की पीक पावर जनरेट करता है, जो इसे शहर की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट बनाता है.

भारतीय बाजार में कब?

हालांकि रेनो इंडिया ने अभी तक Kwid EV की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इंडियन रोड्स पर इसके बार-बार टेस्टिंग म्यूल दिखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी 2026 तक इसे भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च कर सकती है.
अगर ऐसा हुआ, तो Kwid E-Tech देश की सबसे किफायती और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक हैचबैक में से एक साबित हो सकती है. बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रोल अवतार में Kwid ने एक दशक पहले क्रांति मचाई थी. 
 

