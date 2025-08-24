Renault Kiger: स्टाइलिश लुक... धांसू सेफ्टी! नए अवतार में लॉन्च हुई रेनो की सबसे सस्ती SUV, कीमत है इतनी

Renault Kiger Facelift Price and Features: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने आज भारतीय बाज़ार में अपनी सबसे किफायती एसयूवी Renault Kiger का नया फेसलिफ्ट मॉडल लांच किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये (एक्स -शोरूम ) तय की गई है. कंपनी का दावा है कि नई Renault Kiger में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो इसे पिछले मॉडल के मुकाबले बेहतर बनाता है. Renault Kiger की आधिकारिक बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है, इसे कंपनी के ऑफिसियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप से बुक किया जा सकता है.

कैसा है एसयूवी का डिज़ाइन?

रेनो ने नई काइगर के फ्रंट को बिल्कुल ही नया लुक और डिजाइन दिया है. इसमें नए डिज़ाइन के बोनट के अलावा कम्पलीट LED लाइटिंग दी गई है. इस एसयूवी में एलईडी हेडलैंप, फॉग-लैंप और टेल-लैंप देखने को मिलते हैं. डुअल-टोन कलर ऑप्शन के साथ आने वाली इस बाइ के साइड में स्किड-प्लेट्स दिए गए हैं, जो आगे और पीछे के व्हील आर्क को प्लास्टिक क्लैडिंग से जोड़ते हुए महसूस होते हैं.

Renault Kiger में कंपनी ने लाइटवेट चेसिस का इस्तेमाल किया है. Photo: ITG

एसयूवी के छत पर एक रूफ रेल भी दिया गया है और कंपनी का दावा है कि, इस एसयूवी के छत पर 50 किग्रा तक का भार वहन करने की क्षमता है. इसके अलावा ब्लैक कलर के डोर हैंडल, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील इस किफायती एसयूवी को और भी बेहतर बनाते हैं. कार के पिछले हिस्से में भी LED टेललाइट्स के अलावा सेंटर में रेनो का लोगो और साइड में Kiger की बैजिंग मिलती है.

Advertisement

इंटीरियर और फीचर्स:

नई Renualt Kiger के केबिन में भी कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, इसे पहले से और भी ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है. इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल, सिल्वर एक्सेंट के साथ AC वेंट्स इस कार के इंटीरियर को और भी बेहतर बनाते हैं.

सेफ्टी फीचर्स:

रेनो का दावा है कि, नई काइगर में सेफ्टी पर काफी काम किया गया है. ये एसयूवी बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ आती है. इसमें 21 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसर, पार्किंग कैमरा, थ्री-प्वाइंट सीटबेल्ट, सीट-बेल्ट प्रीटेंशनर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Renault Kiger में 21 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. Photo: ITG

Renault Kiger को लेकर कंपनी के कुछ ख़ास दावे:

सेग्मेंट में सबसे बेस्ट 0-100 किमी/घंटा स्पीड

सेग्मेंट में सबसे बेहतर केबिन स्पेस

सेग्मेंट में सबसे बेहतर टॉर्क

सेग्मेंट की दूसरी सबसे ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी

205 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस

पावर और परफॉर्मेंस

Renault Kiger के इंजन मैकेनिज़्म में कंपनी ने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. इस कार को 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है. इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन 72 पीएस की पावर जेनरेट करता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन 100 पीएस की पावर जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

---- समाप्त ----