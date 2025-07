क्या फ्यूल बैन का फैसला दिल्ली के अलावा बाकी NCR सिटीज में भी लागू होगा? अभी क्या नियम है

No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें मौजूद हैं. पहले दिन 80 वाहनों को जब्त (Vehicle Seize) किया गया है. क्या दूसरे एनसीआर शहरों में भी ये नियम लागू होगा?

