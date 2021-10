मुंबई की डबल-डेकर बसों का होगा मेक-ओवर, BEST ने बनाया ये ‘बेस्ट’ प्लान

मुंबई की पहचान, लाल रंग की डबल-डेकर बसें अब एक बड़े मेक-ओवर की तैयारी कर रही हैं. इन्हें चलाने वाली BEST ने इसके लिए एक शानदार प्लान बनाया है, जो इन बसों से सफर के तरीके को भी बदल देगा, साथ ही शहर के लिए भी इको-फ्रेंडली होगा.

BEST चलाएगी इलेक्ट्रिक बसें

देश की आर्थिक राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देखने वाली बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) अब अपनी बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने जा रही है. महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि 2028 तक BEST के पास पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा. अब से BEST में जो भी नई बसें शामिल की जाएंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी.

हाइड्रोजन से चलेंगी डबल डेकर

पीटीआई की खबर के मुताबिक इतना ही नहीं शहर में दौड़ने वाली डबल-डेकर बसें भी या तो इलेक्ट्रिक पावर से चलेंगी या ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर दौड़ेंगी. बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का निर्णय मुंबई क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत लिया गया है.

TUMI नाम होगा नई बसों का

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के ढाई महीने बाद इलेक्ट्रिक बसों को लाए जाने की बात कही है. नई बसों के बेड़े को सरकार TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative) नाम देगी. इस रणनीति के तहत सरकार ना सिर्फ मुंबई बल्कि राज्य भर में इलेक्ट्रिक बसें लाने वाली है. सरकार इस योजना को लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के सहारे लागू करने की सोच रही है.

