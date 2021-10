‘Air India को सड़क से उठाकर स्टार बनाउंगा’, Tata के बिड जीतने की खबर पर छाए मजेदार मीम

Air India के वापस Tata Group के पास पहुंचने की खबर जैसे ही सामने आई, इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक मीम शेयर किए जाने लगे. हालांकि सरकार ने अभी Air India की बिड टाटा के जीतने की पुष्टि नहीं की है.

‘समय का चक्र पूरा हुआ’

Air India की शुरुआत 1932 में टाटा समूह ने टाटा एयरलाइंस के तौर पर की थी. बाद में 1953 में तत्कालीन नेहरू सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया. शुक्रवार को जैसे ही इन एअर इंडिया की बोली Tata Group के जीतने की खबर सामने आई, इंटरनेट पर कई तरह के मीम की बाढ़ आ गई. अधिकतर लोगों ने एअर इंडिया के साथ इसके जनक JRD Tata की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया. मिलिंद सोमण की पत्नी और रनर अंकिता कंवर ने इसे Air India की घर वापसी बताया,

तो इंवेस्टर पोरिंजू वेलियत ने इसे ‘समय का चक्र पूरा’ होना कहा...

Life comes full circle for Air India after 68 years! Back to its rightful owners. It's a landmark moment in Indian economic history - and the end of the dark ages of Nationalization. pic.twitter.com/6DEbgu6yq8 October 1, 2021

@ChillamChilli_ नाम के एक ट्विटर यूजर ने रतन टाटा की तस्वीर के साथ एक मीम शेयर किया. इसमें रतन टाटा को एअर इंडिया के लिए ‘सड़क से उठाकर स्टार’ बनाने की बात कहते हुए दिखाया गया है.

‘नेहरू ने पीठ में छुरा भोंका’

स्वराज्य के कंसल्टिंग एडिटर आनंद रंगनाथन ने Tata Airlines की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए जे आर डी टाटा के हवाले से लिखा, ‘ मेरे खुद के दोस्त नेहरू ने मेरी पीठ में छुरा भोंका, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इतना बड़ा फैसला हमारी बात ठीक से सुने बिना ले लिया गया.’

My own friend Nehru stabbed me in my back. I can only deplore that so vital a step was taken without giving us a proper hearing. – JRD Tata on the cruel and sudden nationalisation of his beloved Airlines.



68 years later, Air India returns to the Tatas. What a day. What a man. pic.twitter.com/ceks7lK79R — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) October 1, 2021

वहीं सोराब पंत ने टाटा के इस एअर इंडिया के वापस पाने के पल को ऐतिहासिक बताया.

Always enjoyed the story of JRD Tata.

India didn't have an airline.

India didn't have a licensed pilot.

He decided - I'll become both.



And now Tata has Air India back. Quite historic. — Sorabh Pant (@hankypanty) October 1, 2021

इसके अलावा बहुत से लोगों ने कभी खुशी कभी गम से लेकर कई तरह के फिल्मी मीम भी इसके लिए शेयर किए...

Air India employees welcoming Tata Sons back after 68 years pic.twitter.com/udQIJUHzZZ — Rishhaye (@rishhaye) October 1, 2021

Ratan Tata after winning Air India bid... pic.twitter.com/Vg2N5KRztm — Guy (@namelesguy_) October 1, 2021

The Tata Group founded Air India as Tata Airlines in October 1932. It was nationalised the airline in 1953. Today @RNTata2000 must be most happiest person to get back his treasure of inheritance in his kitty all the best hope king is back as logo #airindia pic.twitter.com/Y8mg6rqE50 October 1, 2021

Tata Sons to Government after bidding highest for Air India: pic.twitter.com/bEuAoNXdKl — twittologer (@twittologer) October 1, 2021

