Maruti Suzuki Alto K10 New vs Old: नई और पुरानी ऑल्टो में काफी है अंतर...आप भी देखिए

मारुति सुजुकी का कहना है कि भारत में ग्राहकों की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं जगहों के हिसाब से बदलती रहती है. पिछले कुछ वर्षों में SUV की डिमांड तेजी से बढ़ी है. लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी हैचबैक को ही पसंद करता है, जिसमें ऑल्टो पहली पसंद है.

मारुति की नई ऑल्टो लॉन्च

अमित कुमार दुबे नई दिल्ली,

18 अगस्त 2022,

(अपडेटेड 18 अगस्त 2022, 8:22 PM IST)









पिछले 20 साल से मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की इस कार ने कामयाबी की राह पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वर्षों तक बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में इसका नंबर-1 पर कब्जा रहा है. हालांकि 2020 से इस कार की बिक्री थोड़ी गिरती जा रही थी. लेकिन अब एक बार फिर कंपनी ने इसे नए अंदाज में लॉन्च कर दिया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं New Maruti Suzuki Alto K10 की. अब सवाल ये उठता है कि पुरानी ऑल्टो (Old Alto) और नई ऑल्टो में क्या अंतर है? ग्राहक नई ऑल्टो को क्यों खरीदे? दरअसल, लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी ने इस नई कार की खूबियों की बौछार कर दीं. लेकिन क्या सही में नई ऑल्टो इतनी जबर्दस्त है? आइए कीमत, लुक समेत तमाम पैमाने पर नई ऑल्टो की पुरानी ऑल्टो से तुलना करते हैं. लुक (Maruti Suzuki Alto K10 Look) कंपनी ने नई ऑल्टो को लेकर 'इंडिया की चल पड़ी...' पंच लाइन दी है. सबसे पहले लुक की बात करते हैं... लुक में थोड़ा बदलाव किया गया है. जब नई और पुरानी ऑल्टो को एक साथ देखेंगे तो अंतर साफ दिख जाएगा. कंपनी का कहना है कि New Alto बेहद आकर्षक है और हर उम्र के लोगों को यह कार पसंद आने वाली है.

साइज (Maruti Suzuki Alto K10 Size)

नई ऑल्टो लंबाई में पुरानी ऑल्टो से कम है. New Alto की Length-3530 mm है. जबकि पुरानी ऑल्टो 3545 mm की है. दोनों की चौड़ाई बराबर यानी 1490 mm है, हाइट (Height), Wheelbase और Boot space में नई ऑल्टो बाजी मार ले जाती है. New Alto K10 2022 Old Alto K10 Length(mm) 3530 3545 Width(mm) 1490 1490 Height(mm) 1520 1475 Wheelbase(mm) 2380 2360 Boot space(liter) 214 177 माइलेज (New Alto K10 Mileage)

मारुति सुजुकी की मानें तो नई ऑल्टो अब ज्यादा माइलेज देगी. पुरानी ऑल्टो (Petrol) में 22.05km/l माइलेज देती है. वहीं नई वाली ऑल्टो को लेकर कंपनी 24.90km/l माइलेज का दावा कर रही है.

कीमत (New Alto K10 Price)

कीमत Maruti Suzuki Alto K10 2022 की थोड़ी ज्यादा है. कंपनी ने नई ऑल्टो की कीमत (एक्स-शोरूम) 3.99 लाख रुपये से 5.83 लाख रुपये के बीच रखी है. जबकि पुरानी Alto K10 की शुरुआती कीमत 3.39 लाख रुपये है. बैक (New Alto K10 Back Look) नई ऑल्टो के बैक को थोड़ा अपडेट किया गया है. New ऑल्टो में Square लाइटिंग है, जबकि पुरानी वाली ऑल्टो में थोड़ा अलग था. इसके अलावा कार की हाइट बढ़ने से पीछे का साथ थोड़ा बड़ा लगता है.

सेफ्टी (Safety)

पुरानी और नई दोनों ऑल्टो में फिलहाल डबल फ्रंट एयरबैग्स हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि नई ऑल्टो में 6 एयरबैग्स पर काम जारी है. ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए मारुति सुजुकी ने इस कार में ऑटो शिफ्ट गियर दिया है. इसके अलावा इस नई कार में एंटी ब्रेकिंग सिस्टम समेत 15 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. इंटीरियर कंपनी ने नई ऑल्टो के10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है. यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है. यह इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्जिलरी केबल को भी सपोर्ट कता है. कंपनी ने इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है. इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है. इंजन (Engine)

