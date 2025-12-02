scorecardresearch
 
Maruti e Vitara : 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, हर 5 किमी पर चार्जर और 543KM रेंज! मारुति ई विटारा की धमाकेदार एंट्री

Maruti e Vitara को कंपनी ने इस साल की शुरुआती में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान शोकेस किया था. इस कार में कंपनी ने 7 एयरबैग और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है.

Maruti e Vitara को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. Photo: ITG
Maruti e Vitara को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. Photo: ITG

Maruti e Vitara Launched Price & Features: भारतीय EV मार्केट में आज एक ऐसी एंट्री हुई है, जिसका इंतजार ग्राहकों को सालों से था. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को आधिकारिक तौर पर पेश किया है. आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से लैस इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च से पहले कंपनी ने देश भर में अपने मजबूत चार्जिंग इंफ्रा, ईवी के लिए डेडिकेटेड सर्विस सेंटर जैसी योजनाओं का खुलासा किया है. तो आइये जानें कैसी है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार और लंबे इंतज़ार के बाद आखिर मारुति सुजुकी चार्जिंग इंफ्रा को लेकर क्या प्लान बना रही है. 

बुकिंग और डिलीवरी

e-Vitara की बिक्री जनवरी 2026 से शुरू होगी. उसी वक्त इसे जापान में भी लॉन्च किया जाएगा. बुकिंग्स जल्द शुरू की जाएंगी, हालांकि कंपनी ने अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है. यह इलेक्ट्रिक कार बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ भी उपलब्ध होगी और इसके साथ बायबैक प्रोग्राम भी दिया जाएगा. यानी ग्राहक इस कार को बिना बैटरी के भी खरीद सकेंगे, इसके लिए ग्राहकों को बैटरी किराए पर लेनी होगी.

देश भर में 1 लाख चार्जर का प्लान

मारुति सुजुकी ने e-Vitara के साथ भारत में EV इकोसिस्टम को नई रफ्तार देने की बड़ी तैयारी की है. पहले ही दिन 2000 मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) चार्जर लाइव कर दिए जाएंगे. जबकि 2030 तक पूरे देश में 1 लाख चार्जर इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है. कंपनी का कवरेज कश्मीर से कन्याकुमारी और काज़ीरंगा से भुज तक फैलेगा, जिससे EV यूजर पूरे भारत में बिना रुकावट यात्रा कर सकेंगे. 

Maruti e Vitara
Maruti हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जर इंस्टॉल करने का टार्गेट लेकर चल रही है. Photo: Nexaexperience.com

कंपनी ने यह भी बताया कि, 1300 EV-रेडी सर्विस सेंटर और होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध होगी. मारुति का लक्ष्य हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जर उपलब्ध करवाने का है. इसके लिए “E for Me” ऐप तैयार किया गया है, जो होम चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग दोनों जगहों पर आसान चार्जिंग सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं, 1.5 लाख प्रशिक्षित EV वर्कफोर्स इस पूरे नेटवर्क को मजबूत आधार देगा, जिससे ग्राहकों को एक भरोसेमंद और फ्यूचर रेडी EV अनुभव मिल सके.

कैसी है e Vitara

मारुति सुजुकी का कहना है कि, e VITARA को एडवांस एयरोडाइनैमिक्स के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं. R18 एयरोडाइनैमिक अलॉय से लेकर स्मार्ट ग्रिल के एडैप्टिव शटर तक, हर कर्व और हर कंटूर को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि ड्रैग कम हो, एयरफ्लो बेहतर हो और एनर्जी की खपत कम से कम रहे. इसकी एयरोडाइनैमिक बॉडी न सिर्फ स्लिम और डायनामिक दिखती है, बल्कि पूरे एसयूवी में एक फ्लूइडिक मूवमेंट का अहसास कराती है, जिससे रेंज में भी सुधार होता है. 

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara को ग्लोबल मार्केट में पहले से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है. Photo: Nexaexperience.com

60° सेल्सियस में भी सेफ रहेगी बैटरी

मारुति का कहना है कि, इस एसयूवी को HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. जिसमें परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इनोवेशन तीनों का बेहतरीन संतुलन मिलता है. इसके हर कर्व, हर लाइन और हर डिटेल को इस तरह इंजीनियर किया गया है कि स्पेस भी बढ़े और परफॉर्मेंस भी तेज़ हो. इसमें लगी हाई कैपेसिटी बैटरी में 120 लिथियम-आयन सेल्स हैं, जो -30° सेल्सियस से लेकर 60° सेल्सियस तक की हाई टेंप्रेचर में शानदार रेंज और परफॉर्मेंस देती है. 

मारुति का ये प्लेटफॉर्म 50% से अधिक हाई-टेंसाइल स्टील से बना है. 2700 मिमी लंबे व्हीलबेस और छोटे ओवरहैंग के साथ यह प्लेटफॉर्म 5.2 मीटर का बेहद कम टर्निंग रेडियस देता है, जिससे तंग जगहों में भी आसानी से कार को मोड़ा जा सकता है. इसके अलावा, फ्लैट-फ्लोर डिज़ाइन के कारण केबिन में स्पेस भी मिलता है. जिससे बैठने में आराम, सीटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और हाई कैपेसिटी बैटरी पैक के लिए बेहतर जगह मिलती है.

Maruti e Vitara की साइज:

लंबाई 4,275 मिमी
चौड़ाई   1,800 मिमी
उंचाई 1,635 मिमी
व्हीलबेस 2,700 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस 180 मिमी
Maruti e Vitara
Maruti e Vitara में LFP ब्लेड सेल बैटरी पैक दिया गया है. Photo: ITG

बैटरी पैक और परफॉर्मेंस

Maruti e Vitara को कंपनी ने 49kWh और 61kWh की क्षमता के दो बैटरी पैक ऑप्शन में पेश किया है. इसे दो अलग-अलग ड्राइव कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है. इसका फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) वेरिएंट 142 बीएचपी की पावर और 189 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं रियर व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट 172 बीएचपी की पावर और 300 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. 49 kWh बैटरी पैक बेस Delta ट्रिम के साथ उपलब्ध होगा, जबकि 61 kWh बैटरी पैक Zeta और Alpha ट्रिम्स में पेश किया जाएगा. कंपनी इस कार को अपने प्रीमियम Nexa डीलरशिप के माध्यम से बेचेगी.

चार्जिंग की बात करें, तो DC फास्ट चार्जर से ये इलेक्ट्रिक कार महज 45 मिनट में करीब 80% तक चार्ज हो जाती है. वहीं AC होम चार्जर के साथ फुल चार्ज होने में 7-8 घंटे लगता है.

सिंगल चार्ज में दिल्ली-चंडीगढ़ का राउंड ट्रिप

कंपनी का कहना है कि e-Vitara का 61 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट एक बार चार्ज होने पर 543 किमी की ARAI-प्रमाणित रेंज देती है. ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर वापस दिल्ली तक बिना रुके सफर करने में सक्षम बनाती है. चार्जिंग इंफ्रा को और बेहतर बनाने के लिए इस पूरे रूट पर 63 चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि यात्रियों को चार्जिंग की परेशानी न हो.

ये कार टू-व्हील ड्राइव (2WD) और फोर व्हील ड्राइव (4WD) दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश की गई है. 4WD वर्जन 300 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. e-Vitara की यह रेंज और पावरफुल एबिलिटी इसे इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती है.

कैसा है कार का केबिन

Maruti e Vitara के केबिन को प्रीमियम बनाने की पूरी कोशिश की गई है. इसमें असिमेट्रिकल डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है. इसमें एक सिंगल ग्लास पैनल के नीचे डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. केबिन में 26.04 सेमी का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और 25.65 सेमी का इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ आता है. 

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara में डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है. Photo: ITG

मिलते हैं ये धांसू फीचर्स

मारुति ई विटारा में सिंगल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पावर्ड ड्राइवर्स सीट, सनरूफ और सबवूफर के साथ इंफिनिटी ऑडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, AWD वर्जन के लिए ‘ट्रेल’ सहित ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी पैकेज में 7 एयरबैग और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं. 

ADAS सेफ़्टी पैकेज

e VITARA में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS लेवल 2) दिया गया है, जो सेफ्टी को और भी बेहतर बनाता है. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव हाई बीम सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. जो आपको एक सेमी-ऑटोनॉमस ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी देता है. इसमें एक्टिव कॉर्नरिंग कंट्रोल मोड़ों पर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग किसी भी टक्कर से बचाव में मदद करता है.

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara कंपनी की तीसरी कार है जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Photo: bncap.in

कितनी सेफ है ई विटारा... सेफ्टी रेटिंग

बीते सितंबर में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को Euro NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था, और अब इसे Bharat NCAP द्वारा भी क्रैश टेस्ट किया गया है. जिसमें e Vitara को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. ये मारुति की चौथी कार बन गई है जिसे भारत एनकैप द्वारा टेस्ट किया गया है. एडल्ट ऑक्यूपेंट टेस्टिंग में इस एसयूवी ने कुल 32.00 में से 31.49 प्वाइंट स्कोर किया है. वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इसे 49.00 में से 43.00 प्वाइंट मिले हैं. 

क्या होगी कीमत?

फिलहाल मारुति सुजुकी ने ई विटारा को केवल प्रदर्शित मात्र किया है. अभी इसकी कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है. इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, उसी वक्त इसकी कीमत से भी पर्दा उठेगा. उम्मीद है कि, कंपनी इसे 18-19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है. बाजार में इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा बीई6 से होगा. 

---- समाप्त ----
