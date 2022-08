महिंद्रा ने पेश किए 5 इलेक्ट्रिक SUVs के मॉडल, जानें कब तक आएगी पहली कार

महिंद्रा (Mahindra) ने अपनी पांच बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी (Mahindra EV SUV) के मॉडल को पेश कर दिया है. सभी पांचों इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड के नए INGLO EV स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे. इन्हें दो नए सब-ब्रांड्स- XUV.e और BE के माध्यम से बेचा जाएगा. कंपनी ने बताया कि फिलाहल XUV.e के दो मॉडल होंगे, XUV.e8 और XUV.e9, जबकि BE में तीन SUV, BE.05, BE.07 और BE.09 मॉडल शामिल होंगे. XUV.e मॉडल की रेंज सबसे पहले बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. XUV.e8 दिसंबर 2024 में आने वाली है, जबकि BE का पहला मॉडल अक्टूबर 2025 में आएगा.

इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनावरण

BE मॉडल की शुरुआत रेंज BE.05 कूप-एसयूवी (coupe-SUV) होगी. इसके प्रोडक्शन की शुरुआत अक्टूबर 2025 में होगी. सभी पांचों इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनावरण ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में होने वाले कार्यक्रम में हुआ. महिंद्रा की सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी को मिडलैंड्स में स्थित महिंद्रा एडवांस्ड डिजाइन यूरोप (M.A.D.E) की तरफ से डिजाइन किया गया है.

2024 में आएगी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी

महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट के लिए दो ब्रांड XUV और BE लॉन्च किए हैं. INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक SUV को 2024 में लॉन्च किया जाएगा. INGLO सबसे हल्के स्टेकबोर्ड और क्लास-लीडिंग हाई एनर्जी-डेंसिटी वाली बैटरी तैयार करता है. महिंद्रा की सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी कैपेसिटी 60 - 80 kWh के बीच हो सकती है. वहीं ये व्हीकल्स 175 kW फास्ट चार्जिंग के साथ सिर्फ 30 मिनट के भीतर ही 0 से 80 प्रतिशत चार्ज हो जाएंगे.

6 सेकेंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

कंपनी के अनुसार, महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ 5-6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की गति प्राप्त कर लेंगे. महिंद्रा XUV e8 सबसे पहले आएगी. कंपनी इसे 2024 में लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है. अगर इसकी साइज की बात करें, तो इसकी लंबाई 4740 मिमी, चौड़ाई 1900 मिमी, ऊंचाई 1760 मिमी होगी. वहीं, व्हीलबेस 2762 मिमी हो सकता है. कंपनी का ये मॉडल XUV700 पर बेस्ड है.

2025 में आई थी XUV.e9

महिंद्रा की दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मार्केट में आएगी वो है XUV.e9. कंपनी इस मॉडल को अप्रैल 2025 में ला सकती है. इसकी साइज की बात करें, तो लंबाई 4790 मिमी, चौड़ाई 1905 मिमी, ऊंचाई 1690 मिमी हो सकती है. XUV.e9 का व्हीलबेस 2775 मिमी रखा जा सकता है. यह कंपनी की एक कूप एसयूवी होगी. जिसका कांसेप्ट ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था.